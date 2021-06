El novio de Rocío Flores juega al despiste en sus redes sociales sobre su participación en ‘GH VIP’, una vez confirmada que habrá próxima edición.

Esta martes Rocío Flores comenzaba el día haciendo un desmentido a través de sus redes sociales. La joven, hastiada de ciertos rumores, dejó claro que, de momento, no se plantea participar en ningún reality. No ha firmado ningún contrato para concursar en la próxima edición de ‘GH VIP’, lo que evidencia que no seguirá los pasos de su padre, Antonio David Flores y así lo posteó en su perfil de Instagram. «Buenos días. Después de ver en varios sitios digitales que se ha publicado mi posible participación en ‘GH VIP’, desmiento la noticia por completo. No es real. Feliz martes», dijo. Solo unas horas más tarde el que también se ha pronunciado ha sido Manuel Bedmar, novio de Rocío, quien sin duda se convertiría en un gran fichaje para el programa. Tras la petición pública de su club de fans en la que explican que le quieren como concursante del formato, el malagueño ha compartido la misma imagen con varios emojis que, sin duda, darán que hablar.

Llamaría la atención si se tiene en cuenta que durante la participación de su pareja en ‘Supervivientes’ él solo acudió a plató en la final para abrazarla. Es uno de sus pilares fundamentales, conoce muchos de los secretos de la familia, pero es muy reservado y discreto, por lo que su círculo confía plenamente en él. Extrañaría que accediera a entrar en un espacio de televisión en el que las cámaras estarán pendientes de él durante las 24 horas del día, eso sí, en plató contaría con su mejor defensora, Rocío Flores. La joven está acostumbrada a dar la cara por aquellos que quieren y no sería una batalla difícil para ella si finalmente Manuel Bedmar aceptara la propuesta. Él, por su parte, no ha dado más pistas sobre cuál sería su decisión, aunque es consciente de que hay nombres que han empezado a sonar con fuerza.

Lo que está claro es que el hecho de que Manuel haya compartido esta imagen podría tener un doble sentido. ¿Le estará diciendo a la cadena que él está dispuesto a entrar en un reality de Mediaset? Aunque no se ha confesado sobre este rumor, a diferencia de Rocío Flores, sí que ha dejado claro que le hace gracia la súplica de su club de fans. Él no está acostumbrado a hablar en televisión, pero tanto su persona como su círculo despiertan un gran interés mediático. La docuserie de Rocío Carrasco ha convertido a la familia en una de las más buscadas, por lo que ser candidato a concursar en cualquier programa de la cadena no haría otra cosa que multiplicar la atención de los espectadores. Habrá que esperar para saber qué rumbo decide tomar.