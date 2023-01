La novia de Jota Peleteiro hace tan solo unos días estallaba contra sus haters, instante en el que reivindicó la belleza natural frente a las operaciones estéticas. Un alegato que llegaba justo después de que Jessica Bueno se operara por segunda vez de su pecho. Pues bien, ahora vuelto a lanzar otro zasca que sus seguidores interpretan que va dirigido a la exmujer de su actual pareja. Y es que ahora ha incluido en su biografía dos de las profesiones de Jessica: influencer y modelo. Eso sí, con tono de sorna, ya que ella escribe «influlerder y modela», un detalle en el que ha reparado SEMANA y que puede molestar a la hispalense. Ella, de momento, ha preferido no aclarar el destinatario, mucho menos si en su idea inicial estaba cabrear a Jessica Bueno.

Miriam Ruiz actualmente está trabajando en una de las empresas que Jota Peleteiro tiene en Bilbao. Fue precisamente en la cuenta oficial de Rammalloc Sports, donde ambos posaron juntos por primera vez, confirmando que, además de tener una relación, trabajan mano a mano en su día a día. El exjugador de fútbol confía plenamente en el buen hacer de su pareja y la ha contratado allí para que trabaje a su lado y, además viva junto a ella. La joven dejó Ibiza, isla en la que él y Jota se conocieron hace unos meses y que sirvió para unirles y para que comenzaran una vida en común.

La novia de Jota Peleteiro parece sentirse a gusto frente a la cámara, aunque fue hace muy poco cuando abrió su perfil de Instagram. Demostró que no se quería esconder y esto provocó que sus seguidores subieran como la espuma, eso sí, quizás no lo suficiente como para trabajar con marcas. De momento, no es imagen de ninguna empresa, ni ha publicitado ningún producto, por lo que se confirma que no recibe ningún ingreso del universo 2.0. Ha trabajado en la hostelería y ahora ha cambiado de entorno y ciudad, un paso al frente que refuerza su nueva relación.

Mientras tanto Jessica permanece ajena a estos movimientos, al menos públicamente. Acaba de estrenarse como empresaria junto a una de sus mejores amigas, en concreto, en una sociedad en la que organizarán eventos de lujo. Ilusionada y con unas ganas tremendas de que este proyecto funcione, Jessica y su socia hablaban mirando a cámara esta semana de todos sus sueños por cumplir y de lo que ofrecen. Aunque todavía es pronto para saber el devenir de esta sociedad, ella tiene claro que luchará por hacerse un hueco en ese sector y por avanzar profesionalmente.

El entorno de Jessica Bueno, preocupado

Su entorno se ha mostrado muy preocupado por ella tras su ruptura con Jota Peleteiro. Una evidente pérdida de peso y un dolor difícil de explicar, hicieron saltar las alarmas, no obstante, el círculo no le ha soltado de la mano ni un instante. Ella, por el momento, sigue en Bilbao, ciudad que no piensa abandonar, a pesar de las probabilidades que existen de reencontrarse con su ex y con su nueva pareja. Centrada en cuidar de sus tres pequeños, su única intención es la de recuperarse y retomar las riendas de su vida cuanto antes.