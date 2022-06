A sus 66 años, Norma Duval está de enhorabuena. Y es que pronto va a convertirse en abuela de nuevo. «Voy a ser abuela de una nieta y estoy muy ilusionada», ha contado en el plató de ‘La noche D’, de Televisión Española. Allí se ha mostrado encantada ante la llegada de un nuevo miembro a la familia: «Es una de las cosas mas bonitas de la vida. Va a ser una niña y estoy ilusionadísima». Su hijo mayor, Marc, ya tiene un nieto de nueve años llamado Izan. Ahora, ser abuela de una nieta la tiene absolutamente fascinada. Es madre de tres hijos varones, así que tiene muchas ganas de una niña en su clan. Y está feliz de volver a vivir la experiencia. «Cuando me dejan a mi nieto procuro darle todo el cariño y pasarlo bien», ha reconocido recientemente.

En su entrevista con Eva Soriano, Norma Duval ha recordado los inicios de su carrera como modelo, luego como vedette, actriz y cantante: «Empecé con 17 años. Yo no tenía cuerpo de vedette. Era muy delgada, tenía cuerpo de modelo». También ha contado que no debe sus firmes y marcadísimos abdominales a duras sesiones de gimnasio. Es algo que ha heredado de su familia.

«Cuando tenía unos 14 años ya tenía abdominales naturales, en aquella época ni se sabía lo que eran. Yo le decía a mi mamá: ‘Mis amigas tienen la barriga plana. ¿Por qué tengo que tener esto? Es absolutamente genético. Lo tienen mis hijos. No lo tienen mis hijos porque me lo he trabajado. La madre naturaleza me los ha dado».

Al hablar de sus inicios, ha destacado sus comienzos en el mundo de la moda. La fama le llegó después de ganar un concurso de belleza. Poco después recibió una llamada del director de televisión Valerio Lazarov para aparecer en un programa de Televisión Española. Así empezó a hacer participaciones frente a las cámaras. El salto a la revista llegaría poco tiempo después de ser un rostro conocido de la pequeña pantalla. Trabajó junto a Fernando Esteso, «al que hace tiempo que no veo», pero al que quiere «un montón». A los 21 años montó su primer espectáculo y comenzó a trabajar en solitario “hasta que me vieron y me llevaron a París”. En la capital parisina trabajó en el centenario teatro parisino Folies Bergère.

Puede decirse que fue una pionera en su tiempo. Por eso no le sorprenden los atuendos propios de cabaret que lucen artistas como Rosalía o Chanel. “Ese vestuario que llevan puesto ya lo he llevado yo, cariño, qué quieres que te diga», ha espetado en el espacio de La 1. No ve innovación en sus vestimentas, pero se declara fan de ambas artistas: “Chanel me parece maravillosa y Rosalía me encanta, una cosa no quita la otra”.