Norma Duval vuelve a estar en el centro de foco mediático y no precisamente por su paso por ‘El desafío’, el formato estrella de Antena 3 presentado por Roberto Leal. Las especulaciones sobre un supuesto distanciamiento con su pareja, Matthias Kühn, no cesan y en los últimos días se ha planteado la posibilidad de que su romance haya llegado a su fin. Lejos de querer desmentir todos los comentarios, la artista ha evitado por todos los medios pronunciarse al respecto, algo que ha llamado la atención de todos.

Vídeo: Europa Press

Hace unos días, Norma Duval asistía a la Fashion Week Madrid e intentaba cambiar de tema cuando reporteros gráficos allí presentes le preguntaron por su relación con Mathias Kühn. Entonces, tan solo se limitó a confirmar que él se encuentra en Suiza. Ahora, días más tardes, la vedette ha vuelto a ser preguntada por los rumores de distanciamiento con su pareja durante su paso por la corrida de toros de Illescas y ha rehusado hacer cualquier declaración que arroje un poco de luz a la situación. Eso sí, tan solo se limitó a decir que estaba feliz. Vea el vídeo para conocer de primera mano las declaraciones completas de Norma Duval.

Norma Duval y Matthias Kühn unieron sus caminos hace casi quince años y desde entonces se han convertido en una de las parejas más consolidadas de la crónica social. Sin embargo, no todo ha sido del color de rosa. En 2014, anunciaron su boda pero este nunca llegó a producirse. Un año más tarde, ambos hicieron pública su ruptura, aunque al poco tiempo volvieron a darse una segunda oportunidad.

Norma Duval y el momento «único» por el que está pasando.

Norma Duval se ha convertido en una de las protagonistas de la segunda edición de ‘El Desafío’. Coincidiendo con su estreno el pasado viernes, la artista compartía un vídeo en el que aparecía una recopilación de todos los retos a los que se ha enfrentado y reconocía que había sido una experiencia vital muy reconfortante y única. Según ella misma ha contada, la prueba de la apnea, que aún no se ha emitido, fue la más complicada para ella puesto que llegó después de cuando la ingresaron en el hospital por una neumonía bilateral que padeció tras dar positivo en coronavirus.

«Tenía pavor y venía de pasar esta enfermedad que me dejó tocada. La verdad que le tenía un pánico tremendo porque no sabía cómo la iba a hacer. Pensaba todo el rato que no iba a durar ni un segundo, que era imposible. Este programa requiere que lo des todo, así que fui a por todas», llegó a explicar.

