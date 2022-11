Norma Duval advirtió a algunos periodistas que pronto contraería matrimonio con Matthias Kuhn. Lo que no se imaginaban es que sería tan pronto y es que la ex vedette ya se ha casado con el empresario. El lugar elegido para hacerlo ha sido Suiza, donde se han dado el ‘sí, quiero’ en una boda civil a la que, por cierto, no han podido acudir sus familiares. Tan solo han estado acompañados de dos testigos: la magistrada Concha Azuara y el abogado de Matthias, Jorge Sainz de Baranda.

Si bien su intención es hacer una celebración más adelante, tal y como confirman los protagonistas a Hola, de momento, esta tendrá que esperar. Están centrados en el giro que va a dar su vida, de hecho, tienen planeado vivir en Suiza. «Ya estoy tramitando la residencia para poder vivir con mi marido», asegura la ex vedette. Solo podían ir algunos familiares y para no hacer distinciones han preferido que no acuda nadie y celebrarlo de un modo bonito cuando se pueda con todos ellos. «Haremos una celebración con toda nuestra familia y nuestros amigos. Preferimos organizar una fiesta a la que puedan venir todos», dice Norma Duval.

En lo referente a su patrimonio, ambos han decidido firmar un contrato prematrimonial. De este modo, cada uno tiene su patrimonio, por lo que en este sentido no existirá ninguna rencilla en el futuro: cada uno tiene sus propiedades y eso no cambiará. Ahora los dos están deseosos de iniciar su luna de miel, la cual tendrá lugar por Asia, un periplo que estos recién casados tildan de «súper viaje». Pero, ¿cómo iba vestida Norma Duval para su enlace? La empresaria apostó por un vestido blanco con escote barco y aplicaciones de joyas tanto en el hombro, como en la cintura, pieza que a ella le tiene completamente enamorada.

Norma y Matthias se han casado tras 13 años juntos y muchas rupturas a su espalda, aunque en este momento creen que este último intento es el definitivo. No pueden estar más felices y deseosos de comenzar una nueva vida a miles de kilómetros de España, aunque Norma quiere seguir viajando a su país natal para seguir de cerca tanto a sus hijos como el crecimiento de sus nietos. Tanto es así que no pretende deshacerse de ninguna de sus casas. No venderá su vivienda de Segovia, tampoco la de Mallorca y, de momento, seguirá adelante con la venta de su mansión de Madrid, para la que todavía no ha encontrado comprador.

Esta ceremonia que se ha celebrado en Gstaad (Suiza) ha sido la guinda de oro a su historia de amor, aunque ninguno de ellos quería hacerlo por todo lo alto. Exactamente ha sido lo contrario: solo dos testigos que, además, son muy especiales para ellos. Fue en el mes de marzo cuando dieron por finalizado su noviazgo, una crisis que parecía que no iban a superar, sin embargo, la vida ha vuelto a sorprenderles. Se sentaron a hablar, zanjaron todas sus polémicas y, además Matthias le volvió a pedir matrimonio a Norma. Cabe recordar que fue hace siete años cuando anunciaron su boda, no obstante, las circunstancias de ambos no acompañaban, por lo que decidieron posponer un enlace que, por fin se ha producido. Para Norma era su tercera boda y para él la segunda, eso sí, los dos están convencidos de que esta vez es la definitiva para ambos.