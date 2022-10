Esta misma semana, Norma Duval se convertía en la última expulsada de ‘MasterChef Celebrity’ tras varias semanas en la cuerda floja y haber estado protagonizando varios encontronazos con algunos de sus compañeros. Aunque hemos conocido su lado más personal gracias al programa, la vedette se ha abierto en canal en una entrevista para ‘El Debate‘ y ha confesado la vida de cuento que ha tenido. Aunque no todo fue de color de rosas puesto que se echó a su familia a la espalda desde bien temprano.

«Mi familia siempre ha sido lo primero. Mi padre se crió sin madre y a mi abuelo le fusilaron en la guerra«, ha admitido Norma Duval en el medio citado anteriormente. Ante esta, la vedette admite que provocó que su familia se uniera y que desde entonces fueran una piña. «Creo en la familia, es mi pilar», insiste y recalca que siempre ha hecho todo lo posible para que la suya esté unida.

Ha trabajado toda la vida para darle a los suyos lo que necesitan, aunque se retiró con 44 años después de haber estado sobre los escenarios muchos años. Ahora, es feliz aceptando varios trabajos en televisión, así como algunas campañas de publicidad. «He vivido muy bien. He trabajado muchísimo, pero también me lo he gastado. No entiendo el esfuerzo de hacer el sacrificio, ganar mucho y vivir roñica«, cuenta al hablar del contrato de estrella que le hicieron a los 24 años.

Ha superado su bache con Matthias Kühn

Hace unos meses, conocíamos que Norma Duval y Matthias Kühn ponían fin a su relación. Sin embargo, superaban el bache y volvían a mostrarse de lo más enamorados después de poner solución a los asuntos que tenían pendientes. «Había unos cosas que teníamos que solucionar para nuestro futuro. Necesitábamos un tiempo de tranquilidad y reflexión para llegar a los acuerdos a los que hemos llegado para que no se resquebraje en el futuro nuestra relación. Lo hemos solucionado todo y estamos muy, muy bien hasta el final de nuestra vida. Ya llevamos trece intensos años juntos», ha expresado.

Sobre cómo comenzó su relación con el empresario, Norma Duval echa la vista atrás y se remonta a su divorcio «un poco convulsivo» con José Frade. «Fui a la isla de Tagomago para hacer un reportaje, allí me encontré con Matthias, que se estaba separando, tardamos unos meses en estar juntos y ya han pasado trece años. Tenemos muchos gustos en común, nos gusta mucho el mar y viajar, que es lo que haremos ahora», asevera. Ahora, está dispuesta a disfrutar de los pequeños placeres de la vida, así como de sus sobrinas, sus hijos y sus pequeños nietos.