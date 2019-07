5 Hace unos días felicitó a su hija por su 6º cumpleaños

Además, agradecía a su hija por hacer fácil lo difícil: «Niños: lugar donde habita la inocencia, esa que te hace respirar en paz cada vez que piensas que el lugar donde está papá es bueno. Ten seguro que todos nacemos con las mismas oportunidades y un libro de nuestra vida con las páginas en blanco; esas cuya resolución nos ocupa la mayor parte del tiempo, sin darnos cuenta q no disponemos de carbón para escribir un borrador, sino q lo hacemos con tinta sin lugar a cambiar nada. Nunca te arrepentirás de hacer lo correcto; créeme, una conciencia tranquila es el mayor de los tesoros. Q la vida se va en un segundo; nunca dejes para mañana lo q puedas hacer hoy. Y siembra bondad, algún día la recogerás. Jamás pagues con la misma moneda; así se marca la diferencia. No pierdas tu tiempo en coleccionar cosas, pues nos vamos con las manos vacías. No caigas en el error de muchos. Sé inteligente e inviértelo en llenar tu alma disfrutando de cada momento, por insignificante q parezca se graba con fuego adentro. Ríe cariño, q la vida es una sola. No somos dueños de nuestro destino, pero si esclavos de nuestros actos; por eso, actúa con amor. Disfruta, aunque a veces la vida sea cruel; todo pasa, todo llega. Haz de tu vida la mejor de las historias. Y aquí, estaré yo; sentada en primera fila, espectadora de vuestras vidas recordando lo q un día fue y lo q hoy está siendo. Mi niña, sonríe, baila, ama y sé tremendamente feliz, sólo existe el presente perfecto ❤️».