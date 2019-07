Noelia López está destrozada y, entre lágrimas, ha confesado en su canal de MtMad el drama que está viviendo desde que se quedó embarazada y se convirtió en madre. La maternidad le ha llenado de felicidad, pero la mochila que llevaba consigo era inesperada para la modelo, que a raíz de su embarazo arrastra una enfermedad que se ha convertido en todo un calvario para ella y que ha minado su autoestima y, por ende, también su trabajo sobre las pasarelas.

“Llevo unos meses, no sé si unos meses o unos años, desde el embarazo, bastante estresada por circunstancias personales y emocionales”, confiesa Noelia López mientras llora sin consuelo ante la cámara que le ha conectado con sus seguidores.

La modelo ha confesado que sufre hipotiroidismo y que esta enfermedad, unida al estrés que sufre a diario, se ha convertido en un cuadro agudo de cansancio, cambios corporales sin control e incluso la caída desmesurada del cabello. Un drama para cualquiera, pero más si se tiene en cuenta que ella centró su carrera profesional como modelo.

“Mi cuerpo se ralentiza, me siento más cansada, lo que antes no me engordaba ahora me engorda, el deporte que antes me hacía mucho efecto ahora es como si no hiciera nada, se me cae el pelo… ¿Por qué me pasa esto?”, se pregunta Noelia López, que no encuentra consuelo para sus lágrimas mientras expone su calvario ante sus seguidores.

“Todo viene, en mi caso, a raíz del estrés y de este ritmo de vita tan fustigante. Si os soy sincera, a veces es complicado querer hacerlo siempre todo bien. Este perfeccionismo constante lo tengo desde pequeña. Pero ahora, con las circunstancias que tengo en casa, ha ido a más. Mi vida cambió de un momento a otro, tengo un hijo y esa es mi mayor responsabilidad. Quiero darle lo mejor a todos los niveles. Y, aunque en el vídeo me veáis emocionarme, todo tiene solución. Yo estoy en ello. Así que dadle al play y descubrid cómo estoy gestionando esta etapa de mi vida. Recordad: hay que seguir peleando en el día a día y hay que llegar a ello cuesto lo que cueste”, sentencia Noelia López que, a pesar de estar hundida, quiere que su ejemplo sirva para que todos logren salir adelante ante la adversidad.