Tras estos meses de parón casi obligatorio, la modelo sevillana retoma su carrera profesional y nos abre las puertas de su casa

Han pasado 13 años desde que una desconocida Noelia López (34), ganara la segunda edición del mítico programa Supermodelo. Desde entonces, la vida de esta joven sevillana ha cambiado mucho. Ahora, convertida en mamá de un niño de 3 años, nos abre las puertas de su hogar, donde lleva dos años viviendo y que se ha convertido en su mayor refugio.

¿Cómo has vivido estos últimos meses?

Pues con mucho miedo e incertidumbre y adaptándome a la situación. Intento ser muy positiva, que no me invada la psicosis, que para mí es fundamental y cumplir las normas a rajatabla.

¿Cómo lo lleva tu hijo?

Ha sido duro con un niño de tres años y con tanta energía, pero somos afortunados de haber pasado esto y hacer las cosas bien. Al principio, pensé en irme a Lebrija con los míos y menos mal que no me fui, por responsabilidad.

¿Y la vuelta al cole?

Mi hijo está encantado y feliz. Se ha adaptado al horario y a todo, cosa que yo aún no. Necesito mis 21 días de adaptación para volver a la rutina.

¿Qué balance haces de la maternidad?

Te cambia radicalmente la vida. Siempre he tenido mucho instinto maternal y sueñas cómo podría ser, pero hasta que no lo vives… Yo estoy sola con el peque, hemos lidiado diferentes batallas los dos juntos y al final todo se consigue. Es duro asimilar ciertos aspectos, pero también gratificante y positivo. Miro a mi niño y pienso que es lo mejor que he hecho en mi vida.

¿Le darás un hermanito?

Me encantaría. Es la experiencia a la que más te cuesta adaptarte, pero la que más te llena. Sería una maravilla volver a ser madre, pero claro, tendrían que darse las circunstancias.

Nos has abierto tu casa, ¿cuál es tu rincón favorito?

El salón, aquí paso mucho tiempo, pero no sé qué ha ocurrido en el confinamiento que me he centrado en la cocina.

¿Y eres cocinillas?

Solo cuando vienen invitados, que me gusta sorprender con algún plato. Para mí sola, no pierdo el tiempo.

Te diste a conocer en 2007 en Supermodelo, y ganaste, ¿qué queda de aquella joven?

Soy la misma y quién me conoce desde entonces lo sabe. Cambian los aspectos personales y profesionales, pero la esencia no. Mi gente siempre me lo dice y a mi me alegra que me lo reconozcan.

También ganaste Expedición Imposible, ¿te atreverías a participar en un reality tipo Supervivientes?

Soy muy exigente, llevo dos realities y los dos los gané, así que imagina la presión que me impondría en un tercero. Pero nunca digo no rotundamente, y si surgiera uno que me gustara, seguramente viviría la experiencia otra vez.