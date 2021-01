Nika está muy decepcionada con la música, porque le han dado muchos palos, motivo por el cual se labra ahora un futuro como profesora de yoga. Así cuenta la cantante su dura historia

Han pasado 20 años desde que Nika conquistase a la audiencia española tras su paso por ‘Operación Triunfo’ en su segunda edición. La cantante gozó de un gran éxito en los primeros años de carrera, pero esta pasión se ha convertido en una losa que poco a poco ha ido oprimiéndola hasta hacerla aborrecer lo que antes amaba, lo que le ha hecho reinventarse hasta convertirse en profesora de yoga.

La artista ha confesado en una entrevista que el mundo del espectáculo no solo es difícil, sino que también es cruel, como así destaca después de que un hombre de negocios de una discográfica le cerrase la puerta en la cara: “Te puedo decir que hace cuatro años una discográfica muy importante me dijo que mi trabajo con mi grupo le encantaba, pero no me firmaba un trabajo discográfico porque no tenía 20 años y a mi edad no tenía futuro”. Un varapalo personal y profesional que le ha obligado a buscar una alternativa, que ahora le lleva a ayudar a otras personas a mejorar su salud a través del yoga.

Eso sí, aunque Nika esté desilusionada con el mundo de la música, no le ha cerrado la puerta por completo y se posiciona como posible fichaje para ‘Tu cara me suena’. Ahora bien, hasta que este contrato llame a su puerta, la cantante se ha volcado en su faceta como profesora de yoga. Vea el vídeo en el que la cantante explica sus peores momentos profesionales, los pasos que está preparando para su regreso, su último trabajo musical y también su nueva faceta que le aleja de los escenarios, pero le acerca a la felicidad. Vea el vídeo.