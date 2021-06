La actriz Nerea Garmendia ha sufrido un accidente de moto y ha mostrado en sus redes sociales las brutales heridas que tiene en sus piernas.

Nerea Garmendia llevaba algunos días desaparecida de sus redes sociales. Su ausencia estaba más que justificada, pues se encontraba en plena recuperación después de sufrir un accidente de moto que muy pocos conocían. Un percance que le ha dejado grandes heridas en su pierna que ponen los pelos de punta a cualquiera. Sin embargo, ella ha querido mostrar tanto lo bueno como lo malo y poner en alerta a todos de lo importante que es tener cuidado en la carretera. «La noticia mala es que la imprudencia de un camionero me la he zampado yo y me ha tirado al suelo (iba en moto y a muy poca velocidad, menos mal). Y la buena es que ESTOY BIEN. Nada roto, nada infectado, sólo un buen susto, dolorcillo en la pierna y que me toca tercera cuarentena del año en casa… (esto sucedió el jueves, la foto con Coko es de ahora. Como veis ya me estoy recuperando», comienza diciendo la intérprete.

Nerea Garmienda está intentando ser positiva, aunque quiere dejar claro que esto perfectamente si hubiera podido evitar. El motivo no fue otro que la gravilla que cayó de un camión, arena que nadie recogió y que a ella la hizo resbalar en su vehículo. «¿Cuál fue la imprudencia del camionero? Se le cayó carga del camión (la arena de las fotos) y no avisó para que la recogieran. Por favor, si veis que se cae algún objeto, piedras o similar que pueda provocar un accidente LLAMAD AL 010 para que lo retiren. Uno de los testigos del accidente es quien vio q se le cayó la tierra e intentó llamar al 010, pero no le cogieron el teléfono… pero se quedó con la matrícula», dice Nerea.

De este modo, se ha dirigido a esa persona de la que desconoce su identidad para agradecerle un gesto que le puede servir de gran ayuda, dadas las circunstancias. A quien también ha querido nombrar en este extenso texto es a aquellos que la cuidaron nada más llegar la ambulancia, ya que gracias a ello las consecuencias son mucho menores de lo que podían haber sido. «Dar gracias a los sanitarios Juan y Carlos que me atendieron en la ambulancia, como a los que me curaron en el “hospital 12 de Octubre”, a la policía que actuó rápidamente y a tod@s los que os habéis preocupado todos estos días», añade. El camino no ha sido fácil y, aunque ni siquiera ha pasado una semana desde que tuviera lugar este contratiempo, ella está centrada en volver a estar bien cuanto antes. Para que llegue ese momento, no le queda otra que quedarse en casa y hacerse las curas necesarias para que estas heridas estén muy pronto lo mejor posible.

Esta publicación ha provocado que muchos de sus amigos la envíen mensajes de ánimo, entre ellos, Noelia López, Paco Tous o Adriana Abenia, quienes le envían todo su apoyo en el que es uno de los mayores sustos de su vida. ¡Ánimo Nerea en tu recuperación!