Antonio David Flores ha vuelto a sorprender a sus seguidores. Tras su salida de Mediaset, el malagueño lanzó su propio canal de Youtube, que se convirtió en su plataforma para defenderse de todas las acusaciones de la cadena, además de conseguir beneficios económicos. Con el paso de los meses, se ha ido afianzando y ha ido ampliando su contenido a otros asuntos alejados de la pequeña pantalla como la cocina. El que fuera colaborador de televisión comparte alguna de sus recetas con sus seguidores y cocina en directo para ellos. Amante del buen comer y la gastronomía, ahora ha decidido rentabilizar esa faceta suya lanzando una línea de utensilios para la cocina. De momento, hay un total de 4 artículos que además llevan impresos el lema que ha adoptado durante estos años: #YoMeRebeloAD.

Antonio David Flores ya luce su propio delantal

Actualmente, tan solo está a la venta el delantal que es el mismo que él utiliza en su canal de Youtube. ¿El precio? Poco más de 20 euros. Además, según las palabras del propio Antonio David Flores la venta de este producto está siendo todo un éxito y ya quedan pocas unidades. De hecho, según la plataforma por donde se puede adquirir los objetos del ex guardia civil tan solo quedarían 22 disponibles. Sin embargo, si no usas delantal o te quedas sin él y eres fan de Antonio David, estás de suerte. Y es que no es el único accesorio que puedes comprar. Un juego de dos tazas, un cucharón de madera o una bolsa de tela para ir a la compra son los siguientes productos que va a lanzar «próximamente». Este tipo de utensilios para la cocina está a la venta a través de una página online. Te mostramos el nuevo merchandising de Antonio David Flores. ¿Lo tendrás en tu cocina?