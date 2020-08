SEMANA ha estado con la actriz Nathalie Poza, con motivo de la presentación de su última película y hemos aprovechado para ponernos al día con ella

Nathalie Poza, después de varios meses, regresa a los escenarios por partida doble. La ganadora del Goya a Mejor Actriz en 2018, estrena «La vida de Rosa», la nueva película de Icíar Bollaín, y además retoma su nueva obra de teatro, «Prostitución», tras el parón de marzo por la crisis sanitaria. La artista espera que en octubre pueda retomar este proyecto y volverse a reencontrar con su público. Con motivo del estreno de su nueva película, SEMANA tuvo la oportunidad de hablar con la actriz para que nos cuente de primera mano cómo ha pasado estos últimos meses, qué tal la vuelta a la normalidad y cómo se encuentra en la actualidad.

¿Cómo has pasado estos últimos meses?

Afortunadamente bien, sana y mi entorno también, creo que esto último es importante y no todo el mundo lo puede decir. También tengo mucha incertidumbre y por momentos ando perdida y muy triste, y por otros con ganas de ser útil y aportar maneras de sacar esto adelante. Esto es una montaña rusa, pero estoy viviendo mucho el día a día, porque tampoco podemos controlar la situación. Es muy difícil.

Recientemente dijiste que has aprovechado este tiempo para «desempolvar la mente» ¿A que te referías exactamente?

Te explico. De repente nos han obligado a parar y pulsar el botón nuclear, al igual que ocurre en «La boda de Rosa”, y al parar no te queda otro remedio que observarte a ti mismo, reflexionar y coger perspectiva. Creo que de aquí podemos salir reforzados y entendiendo muchas cosas del sistema en el que vivimos, la sociedad que hemos creado, lo que estamos haciendo mal, de nuestro entorno cercano e incluso de nosotros mismos. Para mí ese ha sido el ejercicio.

¿Has pasado momentos malos?

Por supuesto. También me he encontrado con mis demonios, que son muchos. Al parar incluso he mirado también para atrás… Ha dado para mucho.

¿Y cómo estas viviendo la vuelta a la normalidad?

Con mucha ilusión la verdad, aunque al principio sí que tenía un poquito de vértigo. He vuelto muy descansada, me he preparado para todo esto. Tenía muchas ganas de volver a ver a mis compañeros, sobretodo cuando has tenido una relación muy potente y muy alegre en rodaje. Nos ha dado la vida a todos. Tenemos muchas ganas de reactivar.

¿Qué es lo que más te apetece ahora?

Pues tengo muchas ganas de ir al festival de Málaga, que va a ser el primero en España, y de repente parece que podemos seguir adelante. Para mí reactivar la cultura es como reactivar la respiración. Quiero estar en forma para formar parte de esa locomotora.

¿Dónde lo has pasado?

He estado fuera de Madrid, he podido estar en contacto con la naturaleza, que ahora mismo para los que vivimos en esta ciudad, nos hace mucha falta.

La pandemia te pilló justo cuando estrenabas tu nueva obra de teatro «Prostitución» ¿Cómo preparas la vuelta?

La verdad es que me ilusiona volver, pero ya es imposible volver igual que antes, pero en todo en general. Ningún encuentro es como antes. Hemos aprendido a valorar mucho lo que tenemos aquí y ahora, al menos los que queremos sacar beneficio de esto. Es lo que se llama; los beneficios secundarios de una enfermedad. Volver al teatro tiene que ser dándole otro vuelo. La obra ya la he hecho, pero no volvemos de la misma manera. Tenemos muchas ganas de este encuentro, porque además no para de retrasarse.

¿Cómo definirías al personaje de la nueva película de Icíar Bollaín?

Violeta es la típica mujer brillante, que está fenomenal, que tiene un trabajo exitoso, que viaja, que parece que no necesita a nadie… Pero que luego, en realidad, está en un momento en el que si no es por su hermana (Candela Peña) podría adentrarse en un momento de crisis importante. Mi personaje es muy divertido y muy buena tía, pero es muy egoísta. Se ha convertido en una mujer que va demasiado deprisa por la vida y que además está teniendo dificultad para aceptar el paso del tiempo.

Es muy difícil no aceptar en uno el paso del tiempo

Creo que ese momento es muy peligroso en una mujer, porque el siguiente paso es operarte entera, echarte a la bebida y volverte totalmente superficial. Es negación y locura.

Tu personaje bebe más de lo normal. Durante el confinamiento el consumo de alcohol subió de manera exponencial. ¿Es una manera de no ser consciente de la realidad?

Ella dice que solo bebe para «animarse”, cree que está alegre, pero la verdad es que se le está yendo de las manos y se empieza a convertir en un problema. Esa es su válvula de escape. Son momentos de la vida en los que recurres a algo para no sentir.

En esta película la protagonista principal quiere casarse consigo misma. ¿Has pensado hacer lo mismo alguna vez?

Yo (Se ríe) estoy comprometida y no me he atrevido a casarme. Han pasado ocho años para desgracia de mi pareja, que se queja de que le he engañado. Tengo el anillo, pero no me he casado. Lo que me da miedo precisamente es la ceremonia.