Han sido días muy duros para la familia y amigos de Álex Casademunt, que tuvieron que darle el último adiós después de que este falleciera a causa de un accidente de tráfico. La mayoría de los triunfitos viajaron hasta Barcelona para despedir al artista. Una de las ausencias más sonadas fue la de Naim Thomas, quien por motivos de trabajo no pudo asistir a despedirse de su gran amigo. Aunque lo cierto es que durante estos días se ha puesto en el punto de mira la relación que mantendrían los dos triunfitos. Ahora, por primera vez, Naim ha querido aclarar el motivo por el que no acudió al funeral.

Naim Thomas quiere silencio y respeto para la familia

El cantante ha hablado con Europa Press pero no ha querido entrar en mucha polémica debido al respeto que le tiene a Álex y a su familia. Ha asegurado que «como podéis ver no soy persona de hablar de nada de esto, el silencio es la mejor política al respecto, pero decir lo que sentía ante ciertos ataques, bueno tampoco ataques, se me achacaba el hecho de no haber podido ir, no había podido ir porque íbamos justos de ensayos, una cosa es trabajar tú y otra jugar con el trabajo de otros compañeros que no nos daba tiempo», dice. Puedes ver el vídeo íntegro y todo lo que tiene que decir en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

También ha hablado de la la relación actual que mantiene con la familia y el triunfito asegura: «Yo el mismo día hablé con la familia y hablo prácticamente todos los días con ellos, tengo una relación súper fluida, ya lo comentó la madre en una entrevista en Telemadrid, si no os importa prefiero no hablar mucho del tema, la cosa está un poquito blanda«. Hay que recordar que hace unos días escribió una carta hablando sobre los motivos por los que no acudió al funeral. Aunque aseguró que no se sintió presionado, sí que asegura que «es más que nada una cuestión interna y el hecho de no poder estar en un sitio donde crees que tienes que estar. Lo dije por comentarios que hablaban sin saber, como casi siempre hablamos sin saber y en este caso quise aclararlo. No soy de hacer muchas aclaraciones públicas», revela.