8 La misma versión de Sandra

A pesar de que se mostraba Sandra muy reticente al principio, terminó diciendo ante los medios que se sentía liberada. “Me siento bien llevando a mi pareja a una cena de trabajo. Ya no me siento silenciada, pero ha sido todo progresivo. No fue de repente subir una foto de las dos juntas y hacer público nuestro amor. Ha sido todo poco a poco”.