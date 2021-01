«No sabéis lo feliz que estoy de llegar al fin a mi nuevo hogar. Filomena me lo había puesto difícil…», ha afirmado la colaboradora.

Todo lo bueno se hace esperar. Eso es lo que debe haber pensado Nagore Robles a quien le ha costado un gran esfuerzo, pero por fin se ha mudado a su nuevo hogar. La colaboradora ha comenzado una nueva etapa disfrutando de esta vivienda en la que ha puesto muchas ilusiones imprimiendo en su decoración su seña de identidad. Totalmente instalada, nos ha descubierto su coqueto salón donde ya ha comenzado a practicar yoga, una de sus disciplinas favoritas.

«No sabéis lo feliz que estoy de llegar al fin a mi nuevo hogar. Filomena me lo había puesto difícil…», señalaba en su cuenta de Instagram. A pesar de tener en un principio el salón repleto de cajas, ella no podía más que sonreír: «Dicen que las mudanzas estresan y os aseguro que jamás la he vivido tan relajada, y eso que es mi mudanza número 12».

Además, lanzaba una tentadora pregunta a sus fans: «¿Alguien se anima a ayudarme a colocar toda una vida?». Por el momento, parece que ha conseguido despejar el caos de cajas de su comedor y ha conseguido encontrar su esterilla para practicar una sesión de yoga que ha compartido vía redes. En solitario, aprovechaba un amplio espacio situado al lado de la mesa de comedor para ejercitarse.

La vasca nos muestra así una de las estancias más destacadas de su casa, su salón. Ha optado por una decoración sencilla donde prima una pared de obra que nos descubre los materiales de la construcción. Ha elegido una lámpara de techo estilo ‘mid century’ de globos para iluminar la estancia. Por el momento, existen pocos elementos, seguro que a la espera de que Nagore tenga tiempo para decorar al detalle su vivienda.

Cobra especial relevancia la vegetación con una palmera kentia justo al lado de las contraventanas del salón en madera. También ha colocado una planta sobre una alacena estilo ‘vintage’. Como mesa de comedor ha elegido una en madera con cómodas sillas tapizadas en gris que combinan con el suelo.

«Meses de nervios»

La colaboradora ha realizado una reforma integral de la vivienda que ha ido compartiendo poco a poco en sus redes. «Mi casa desde cero. Han sido unos meses de muchos nervios y miedos pero ya va cogiendo forma. La vida es para valientes», señalaba hace unos meses Nagore donde mostraba su casa en plena reconstrucción.

Una vivienda muy antigua que ha cambiado por completo, reciclando algunos elementos y combinándolos con otros nuevos. Este es el caso de las puertas a las que, después de un cambio de imagen, ha dado una nueva vida. También ha aprovechado varias de la lámparas antiguas que tenía la casa antes de la obra. Nagore ha ido abriendo las puertas de este nuevo hogar a su legión de fans, 1,2 millones de seguidores en Instagram.