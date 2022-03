Desde hace unos meses, la vida de Nagore Robles cambió por completo a nivel personal. Fue hace poco más de un mes cuando tanto ella como Sandra Barneda anunciaron su ruptura definitiva después de más de seis años de noviazgo. Sin embargo, aunque fueron ellas quienes lo anunciaron hace unas semanas, llevan separadas «varios meses», tal y como ellas mismas confesaron. Ambas han tomado caminos diferentes y aunque una ruptura siempre es dolorosa, el hecho de poder reconfortarte en cosas positivas que te ocurran, hace más fácil la separación. Por este motivo, la colaboradora de televisión ha enumerado todo lo bueno que ha llegado a su vida tras romper su relación con Sandra Barneda. ¡Y lo cierto es que no es poco! Está viviendo una bonita etapa a nivel personal y profesional, a pesar de su ruptura.

El cariño de sus amigos y su familia: fundamental en estos momentos tan delicados

Aunque no son buenos tiempos para gran parte del mundo, Nagore Robles intenta buscar el lado positivo de las cosas. Por ese motivo, en su última publicación de Instagram ha querido hacer un ejercicio donde ha enumerado las posas bonitas que le han ocurrido en los últimos días: «Buenos días, si os parece bien, vamos a llenar este post de cosas bonitas que nos hayan pasado en estos días», anunciaba la presentadora. Pero, ¿qué es todo o bueno que le ha ocurrido a Nagore Robles? Te lo descubrimos.

Tal y como hemos dicho anteriormente, el hecho de romper tu relación con tu pareja de seis años no es plato de buen gusto. Por este motivo, no hay nada como «recibir mensajes bonitos en una mañana complicada«. Esta es precisamente una de las cosas buenas que le ha ocurrido a Robles durante los últimos días. Pero no es el único: «Marcharte a trabajar agotada, y encontrarte con tu familia en la puerta de casa, para darte con un abrazo lleno de energía«. La colaboradora ha encontrado el refugio en su familia, quienes le sorprenden con detalles tan bonitos como el mencionado anteriormente.

Él último varapalo profesional que ha sufrido Nagore Robles

Pero no es lo único bueno que le ha ocurrido durante los últimos días. Y es que Nagore Robles se ha refugiado en el trabajo tras su ruptura y ha recibido una grata noticia: ha firmado «un contrato que llevabas tiempo esperando», dice. Una gran noticia sobre todo después de su último varapalo profesional y con la eliminación de ‘Sobreviviré‘, el programa que presentaba en Mitele Plus, la plataforma de pago de Mediaset. Fue el pasado 23 de diciembre cuando Nagore Robles se despedía de los espectadores sin imaginar, quizá, que se trataba del último adiós a uno de los formatos que tan buenos momentos le regaló a lo largo de los últimos meses.

