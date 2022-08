La carrera de Nagore Robles en televisión está imparable desde que participase en ‘Gran Hermano’ y se convirtiese en la expulsada de un reality con mayor porcentaje de odio de la historia del mundo. Un honor relativo que, sin embargo, le ha hecho ser merecedora de un hueco en televisión, hasta convertirse incluso en presentadora de diversos espacios de Mediaset. Pero ahora la carrera que más le preocupa a la ex de Sandra Barneda es otra que nada tiene que ver son la televisión, sino con una carrera que se está preparando para correr un maratón en Berlín que le tiene los nervios a flor de piel y eso que aún queda un mes para la fecha clave y que está trabajando muy duro para rendir y escalar el mejor puesto. Sin embargo, ella está ansiosa y no pude más que sentir “miedo”, como así lo describe la propia Nagore Robles, que ha vuelto a hablar sobre su reto más titánico.

Nagore Robles ya llevaba unos días cebando que tenía una gran noticia que comunicar a sus seguidores y por la cual estaba muy nerviosa. Se trataba de un proyecto que se traía entre manos y del que no quería dar pistas, pero que estaba ansiosa por compartir. Este martes por fin se ha confesado, despejando las dudas y dejando claro que lo que más le emociona ahora no es un tema laboral, sino uno deportivo, pues se está preparando para correr una maratón en Berlín, es decir, 42 kilómetros de recorrido en el que tratará hacer el mejor tiempo posible y para lo que lleva preparándose las últimas semanas para poder presumir de resultado el próximo 25 de septiembre.

“Ahora mismo os confieso que estoy nerviosa escribiendo esto. Quiero compartir algo muy importante con vosotros. Veréis, tengo muchos sueños por cumplir, y este del que os voy a hablar es uno de ellos. No soy buena guardando secretos y menos aún con vosotros. Llevo mucho tiempo queriendo anunciaros este reto profesional, físico y, sobre todo, personal, al que me voy a enfrentar: correr una maratón, mis primeros 42 kilómetros, y además en Berlín”, comenzaba a anunciar Nagore Robles tras varios días cebando que se traía algo entre manos que la mantenía de los nervios, llegando incluso a hablar de miedo.

Vídeo: Instagram

A pesar de que Nagore Robles lleva una vida saludable en la que el deporte es clave, no es suficiente para poder cumplir una maratón. Es por eso que ha ido intensificando su rutina de ejercicios hasta poder asegurarse llegar a meta, como así ha mostrado en un vídeo en el que muestra cómo se machaca en el gimnasio y al aire libre para lucir un cuerpo diez, además de ampliar su capacidad física de cara a la maratón del próximo mes de septiembre. Pero la inminente fecha ya le provoca miedos: “Sabéis que el año pasado me lesioné la rodilla y, gracias a un equipo de buenos profesionales, mi constancia y mi lucha, hemos logrado que esa dolencia no impida que hoy os pueda contar este reto al que me enfrento. Sé que será muy difícil y que el miedo a lesionarme o a no cumplir con las expectativas pueden llegar a jugarme una mala pasada”.

Pese a todo, Nagore Robles se ve ya con fuerzas suficientes para hacer la maratón en un buen tiempo, especialmente con las fuerzas que le transmiten sus seguidores: “Hay un pensamiento que me ayuda en cada entrenamiento, y es pensar que corréis a mi lado, que ese día estaréis mandándome buena energía y animándome como si me esperarais en la meta con los brazos abiertos”.