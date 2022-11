Piqué y Shakira han llegado a un acuerdo, pero para nada han acercado posiciones personales. “Lo han hecho por sus hijos, pero el distanciamiento entre ellos sigue siendo abismal. Shakira y Piqué no se dirigieron ni una sola palabra en la reunión, ni siquiera se miraron”, revela a SEMANA una persona de toda solvencia. Como decimos, la reunión del pasado 7 de noviembre no sirvió para relajar la tensa relación que existe entre el futbolista y la cantante. Durante más de 12 horas estuvieron en la misma casa, pero todo lo que se tuvo que hablar o matizar fue a través de sus abogados: Ramón Tamborero y su hija, por parte de Gerard Piqué, y Pilar Mañé y su hijo, en representación de Shakira. Este medio puede afirmar por fuentes del entorno más próximo del matrimonio que “la tensión se mascaba en el ambiente». han llegado a un acuerdo, pero para nada han acercado posiciones personales.Como decimos, la reunión del pasado 7 de noviembre no sirvió para relajar la tensa relación que existe entre el futbolista y la cantante. Durante más de 12 horas estuvieron en la misma casa, pero todo lo que se tuvo que hablar o matizar fue a través de sus abogados: Ramón Tamborero y su hija, por parte de Gerard Piqué, y Pilar Mañé y su hijo, en representación de Shakira. Este medio puede afirmar por fuentes del entorno más próximo del matrimonio que “la tensión se mascaba en el ambiente».

Sabían que este era su último cartucho para no ir a juicio. Y ellos no querían ir a juicio, porque «querían evitar que los niños tuvieran que pasar por el tortuoso proceso judicial con duros estudios de peritos educacionales, el calvario de acudir al juzgado y declarar ante equipos de psicólogos infantiles y generar engorrosos informes judiciales de cada parte», nos aseguran. Tal y como se ha confirmado, Piqué finalmente ha cedido y Shakira podrá mudarse a Miami con los niños. Pero hay más detalles de ese encuentro que todavía no se han contado y de los que SEMANA ha tenido conocimiento.

Desde SEMANA hemos podido hablar con Ramón Tamborero, el abogado del futbolista, quien nos indica que Piqué «está satisfecho con la decisión que ha tomado» y con lo que tanto él como su equipo legal han logrado en el acuerdo. A pesar de que la custodia en Estados Unidos la tendrá Shakira, en la práctica pasarán casi la mitad de los días con Gerard Piqué, puesto que se compensará la convivencia diaria con una mayor convivencia con el padre en las vacaciones y asuetos estudiantiles. Los pequeños pasarán 10 días al mes con Gerard Piqué en Miami, días en los que podrá pasar todo el tiempo con sus hijos y en los que, por cierto, él sufragará todos sus gastos y los de sus pequeños mientras que estén con él.

Piqué ya ha dejado el fútbol y ahora dispondrá de todo el tiempo del mundo, ya no tendrá que jugar partidos, lo que le hubiera imposibilitado llegar a un acuerdo porque eso hubiera supuesto renunciar a sus hijos. “Esta decisión la tomó hace tiempo y únicamente está motivada por el deseo y necesidad de pasar tiempo de calidad con sus hijos”, nos aseguran. “Ahora el catalán puede permitirse volar más de 7.000 kilómetros de ida si es que así lo desea». También nos dicen que “por el momento viajará de forma continuada a Miami”, aunque si finalmente decidiese instalarse allí «la custodia sería automáticamente compartida».

Este medio puede confirmar además que Shakira no ha incluido ninguna cláusula que tenga que ver con Clara Chía en este acuerdo, a pesar de que así lo apuntaban algunas voces. La pareja de Piqué no aparece en este documento y así nos lo transmiten a SEMANA. «Shakira nunca ha querido incluir una cláusula que restringiese el contacto de sus pequeños con la pareja de Gerard. La cantante ha pasado definitivamente esa página y entiende que por la educación de sus hijos debe evitar conflictos», relatan.

El acuerdo también regula todo lo referente a gastos educacionales y formativos de los hijos en común. Los gastos escolares, extraescolares, médicos y lúdicos, serán compartidos al 50% por Shakira y Piqué. No será así en lo que respecta a sus viviendas, ya que cada uno se hará cargo de sus casas y de los gastos que estas conlleven. Shakira se mudará a su espectacular mansión de más de 750 metros cuadrados, “El Dorado” y Gerard acaba de iniciar la búsqueda de una casa en régimen de alquiler para los periodos de 10 días al mes que pasará con los pequeños, aunque no descarta la compra para que Sasha y Milan se sientan en casa.

Por otro lado, SEMANA ha podido saber todos los detalles del reparto de las vacaciones de los pequeños. Las vacaciones de verano le corresponderán en un 33% de los días a Shakira y en un 66% a Gerard Piqué, con lo que se compensa al futbolista, al igual que sucede con otros periodos vacacionales del centro escolar. En concreto son tres en Estados Unidos, Acción de Gracias, Semana Santa y Post Navidades, 30 días en total que con el acuerdo corresponden a Piqué.

Además, cabe señalar que la casa que compartían también es nombrada en el documento en el que los dos están de acuerdo. Una propiedad compartida desde el 2012 por ambos en la ciudad condal, que consta de 3800 metros cuadrados y que en los últimos meses ha sido el hogar de Shakira. No obstante, ninguno la desea y por ello se pondrá a la venta a comienzos de 2023, dinero que se repartirá al 50% y que servirá para cerrar otro capítulo en su relación.

Este acuerdo, una vez firmado, debe ser ratificado en los próximos días y refrendado en Estados Unidos para que las autoridades norteamericanas regulen el acuerdo y velen por el legal y legítimo desarrollo del mismo.