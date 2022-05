Durante 25 años, Nacho Palau permaneció en la sombra de Miguel Bosé. Fue en 2018, con la relación ya se terminada, cuando saltó a la luz pública su nombre. El valenciano ha abierto su corazón en el programa ‘Déjate querer’ para explicar que lo suyo fue un auténtico flechazo que cambió su vida con tan solo 19 años. No dudó nunca en dejarlo todo y seguir al artista. Algo de lo que no se arrepiente. También ha explicado cómo fue el fin de su historia de amor.

«La cosa estaba muy mal. Desconoces por completo a la otra persona», ha indicado durante la entrevista, grabada días antes de su marcha a Honduras para participar en ‘Supervivientes’. «Te das cuenta que las cosas acaban mal y no has sabido arreglarlo. No entiendes el porqué. No es fácil acabar bien. Pasas del amor al odio», ha recordado. Finalmente, fue Miguel Bosé quien tomó la decisión de acabar con la relación y quien optó, según sus palabras, por separar a los cuatro niños.

El momento más difícil para Nacho Palau

Aunque las cosas no acabaron de forma cordial entre ellos, el escultor solo ha tenido palabras de elogio hacia el artista. «Miguel a mí me ha ayudado. A mí nunca me ha faltado nada». Ha insistido en que le continúa queriendo y que le querrá siempre. «Siempre será el padre de mis cuatro hijos». No solo eso, además le desea lo mejor del mundo.

«Fue muy bonito. Han sido 26 años que no volvería atrás. Volvería a pasar por lo mismo. He sido muy feliz y he aprendido mucho. Quitando los últimos años que fue horrible, me ha ido muy bien. He estado muy enamorado», ha contado. El primer encuentro de la pareja se produjo durante un concierto en el Palau de las Artes de Valencia y para Nacho Palau fue un auténtico flechazo.

Cuando todo terminó con Miguel Bosé, lo más difícil fue el tener que tomar decisiones que afectaban a los cuatro niños. «Sí da miedo dar el paso», ha reconocido. «La separación de los niños surgió. Yo no separé a mi familia. Miguel tomó esa decisión. Eso fue lo difícil». Los pequeños han hecho muchas preguntas durante estos últimos años y él ha intentado responderlas con mucha tranquilidad. Actualmente su principal preocupación son sus hijos. Desea que se sientan protegidos y que se conviertan en buenos chicos. Respecto a la actitud que ha adoptado Miguel Bosé, ha respondido sin rencor: «No sé si lo hace por despecho hacia mí».

Después de vivir una etapa muy complicada en la que ha llorado mucho y en la que ha tenido que tomar las riendas de su vida, finalmente ha sabido reconciliarse con el amor. Actualmente el escultor ha confesado que está abierto a conocer nuevas personas: «Ahora estoy un poco más preparado. Me apetece y necesito ese subidón. Empezar a abrir puertas».