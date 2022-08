Nacho Palau ha vivido unos días complicados después de pasar un bache de salud. Sin embargo, el finalista de ‘Supervivientes’ ha recibido ya el alta después de permanecer ingresado en el hospital Clinic de Valencia durante una semana. El que fuera pareja de Miguel Bosé se ha tenido que someter a algunas pruebas y ahora está a la espera de conocer los resultados. Pero esto ya lo hace desde casa, tal y como publica ‘Informalia’.

La expareja de Miguel Bosé ya está en casa tras su ingreso

El finalista de ‘Supervivientes’ ha tenido que hacerse algunas pruebas durante esta semana de ingreso y ahora espera los resultados. Eso sí, lo hace en casa, descansando después de que tuviera que estar ingresado en el hospital durante una semana. «Le han enviado a casa con un tratamiento a la espera de recibir los resultados de las pruebas que se ha realizado y así poder atajar el problema definitivamente», aclaran al medio anteriormente citado.

De esta forma, Nacho está a la espera de saber qué es lo que le ha llevado a tener la cara hinchada y a tener problemas respiratorios. Mientras llega ese momento, está algo nervioso. Le gustaría conocer ya el problema de salud que ha tenido. Por ahora sigue el tratamiento, aunque sigue con molestias.

Está con un tratamiento para solucionar el problema de salud

Hace unos días, Nacho Palau era ingresado de urgencia, con importantes problemas respiratorios. El ex de Miguel Bosé se encontraba en la unidad de terapias intensivas del Hospital Clínic de Valencia con la cara muy hinchada y problemas respiratorios. «Tiene problemas para respirar», aseguraban. En ‘Sálvame’ llegaron a decir, incluso, que se había sometido a una intervención.

Se desconocía el diagnóstico, algo que sigue siendo así, pero personas de su entorno aseguraban que «le han operado de algo». Sus compañeros de concurso contaron cómo se encotraba. «Está en el hospital, pero está haciéndose unas pruebas de la intoxicación que cogió en Honduras. Como no lo miraron a tiempo, al estar tanto tiempo con esa intoxicación y «las pilas atoradas» y no poder respirar, lo quieren observar», aseguraba Desirée Rodríguez. «No puede respirar y está en tratamiento para calmarle los dolores. No saben qué es lo que tiene», añadió.