Nacho Palau ya se encuentra en su casa tras recibir el alta hospitalaria y permanecer durante una semana ingresado en el hospital Clinic de Valencia. El que fuera pareja de Miguel Bosé se ha tenido que someter a algunas pruebas para saber qué le provoca problemas respiratorios y una gran hinchazón en su rostro. Ahora está a la espera de conocer los resultados. Y tranquilo. Así se ha dejado ver en sus redes sociales, donde ha ‘reaparecido’ públicamente desde un rincón del jardín de su residencia.

El escultor ha compartido una foto en la que se le puede ver ataviado con ropa informal y descalzo, con los ojos cerrados, sentado en un diván de su jardín. En su publicación no comparte texto o comentario alguno, pero se le ve notablemente mejorado de la hinchazón en el rostro que padece desde que salió de ‘Supervivientes 2022’. De momento, no ha querido hacer declaraciones sobre su estado de salud. Al parecer, sigue sin saber los resultados de las pruebas diagnósticas. Está a la espera de recibir la valoración de sus médicos, en los que confía plenamente.

«Le han enviado a casa con un tratamiento a la espera de recibir los resultados de las pruebas que se ha realizado y así poder atajar el problema definitivamente», ha adelantado ‘Informalia’. Por ahora sigue el tratamiento, aunque afortunadamente con molestias.

Fue hace unos días cuando saltaron las alarmas. Nacho Palau era ingresado de urgencia, con importantes problemas respiratorios. El ex de Miguel Bosé se encontraba en la unidad de terapias intensivas del Hospital Clínic de Valencia, de nuevo con la cara muy hinchada, tal y como se le pudo ver a su regreso de Honduras. problemas respiratorios. «Está en el hospital, pero está haciéndose unas pruebas de la intoxicación que cogió en Honduras. Como no lo miraron a tiempo, al estar tanto tiempo con esa intoxicación y «las pilas atoradas» y no poder respirar, lo quieren observar», aseguraba su compañera en el reality Desirée Rodríguez. «No puede respirar y está en tratamiento para calmarle los dolores. No saben qué es lo que tiene».

«Últimamente come algo, que no sabe qué es, y se infla. Le están haciendo pruebas y todavía no le han dado los resultados», contaba Marta Peñate. Lo cierto es que cuando salió de ‘Supervivientes 2022’ y regresó a nuestro país, Palau mostraba notables señales de hinchazón en la cara. Se ha hablado de una posible intoxicación tras haber ingerido una tarántula en el concurso de Telecinco. «Nacho se cocinó una tarántula y se la comió. La hizo frita en una sartén, lo que pasa es que se comió el abdomen. Parece que el veneno está en la cabeza», ha contado Kiko Matamoros. Sin embargo, todo parece indicar que la ingesta de este arácnido nada tiene que ver con sus dolencias actuales.