Desde que anunciara que padece un cáncer de pulmón el pasado mes de agosto, Nacho Palau está inmerso en su proceso de recuperación. Fue a su regreso de ‘Supervivientes‘ cuando el ex de Miguel Bosé tuvo que ser ingresado en un hospital en Valencia, con dificultades respiratorias y una gran hinchazón en el rostro. Nada más conocer el diagnóstico empezó las sesiones de quimioterapia, procurando mantenerse tranquilo y sin perder el ánimo. «Siempre sonriendo a la vida, gracias a todos los que estáis ahí, que sois muchísimos, gracias de verdad de todo corazón», decía hace unos días. Ahora ha vuelto a aparecer públicamente para transmitir que se encuentra bien.

Este miércoles, el valenciano ha compartido varias imágenes en su perfil de Instagram con las que ha querido enviar un mensaje de que todo va bien. Una de ellas muestra unas flores que le ha enviado una amiga en el interior de un coche. También ha subido un vídeo en el que enseña cómo prepara un plato de espaguetis con almejas. Un plan cotidiano que ha preparado en la cocina de su casa, en la localidad valenciana de Chelva, donde vive con sus hijos y con su pareja, Christian Villela.

Cabe recordar que la enfermedad de Nacho Palau ha provocado un acercamiento con el cantante. Este se ha reconciliado con él y se ha mostrado muy conciliador. No solo ha enviado a España a los hijos que viven a su lado en México y hasta le ha dicho que si le pasara algo, él se hará cargo de los hijos que se encuentran con él en Valencia. «Por fin hubo algo de paz entre ellos», ha contado un amigo de Palau en la revista mexicana ?TV Notas’. «Sin embargo, lo que definitivamente los acercó, fue el diagnóstico de Nacho”.

«Esta noticia fue un golpe muy fuerte para Miguel. Aunque ya llevan seis años separados y han estado en problemas legales, Miguel considera a Nacho como el amor de su vida. Imagínate, 26 años juntos”, cuenta el amigo en el citado medio. «Tanto le impactaron las palabras a Miguel, que de inmediato mandó a sus dos hijos a España para que estuvieran unos días con Nacho y le inyectaran ganas de vivir”. No cabe duda de que no ha perdido optimismo. Nacho Palau afronta el día esperanzado y centrado más que nunca en lo que sucede cada día, así como en su familia y sus seres queridos. Por este motivo no alberga rencor alguno hacia Miguel Bosé. «No puede ser que tengamos una mala relación y eso se tiene que terminar. Yo deseo que todo le salga bien y quiero que tengamos más relación por nuestros hijos… Quiero darle un abrazo y preguntarle cuándo tengo que ir a por los niños. No quiero cosas malas», confesaba en una entrevista en ‘Déjate querer’ a Toñi Moreno.