Poco a poco, los concursantes de ‘Supervivientes‘ van sintiéndose mucho más cómodos en Honduras y van sincerándose sobre los aspectos más personales de su vida. El último en hacerlo ha sido Nacho Palau, que se ha sincerado con Marta Peñate sobre su ruptura con Miguel Bosé y las consecuencias que esta ha tenido en su relación con sus hijos. Hay que recordar que la pareja tuvo cuatro hijos mediante gestación subrogada mientras estaban juntos que ahora están separados a 9.000 kilómetros de distancia. Para el superviviente no es fácil recordar a sus hijos sin evitar emocionarse.

Nacho Palau se sincera con Marta Peñate sobre la situación de sus hijos

El ex de Miguel Bosé se encontraba descansando en las arenas de Playa Royale junto a Marta Peñate y Desy cuando abría su corazón y hablaba de su ruptura con el cantante. La periodista y participante de ‘La isla de las tentaciones’ le preguntaba «¿Crees que has sabido reencaminar tu vida después de la ruptura?». Nacho Palau se ha sincerado como nunca antes lo había hecho: «Sí, y estoy encantado y estoy feliz», comenzaba. «Ya no se podía más. No podía más. Tanta tontería, tanta… Ya está, fuera, se acabó«, decía al respecto. «Después de todo, te organizas. Ha hecho falta tiempo para encajar todo, organizar todo…«, continuaba. Ha sido entonces cuando Marta ha dicho: «Y mantener a dos hijos tú solo«. Y Nacho se ha roto.

«Se están haciendo duros a la fuerza», ha explicado el supervivientes mientras que Marta Peñate seguía preguntándole al respecto. «¿Tú echas de menos a los otros dos?», dice. «Claro… Una vez que se van ya sé que hasta dentro de tres meses. Cuando ya falta poco para que lleguen ya me empiezo a poner nervioso. Cuando los veo ya me quiero morir, ya los tengo. Los tengo a los cuatro y es la mayor felicidad del mundo», dice visiblemente emocionado al hablar de sus hijos. «Se morían de la risa, me los comía… Era lo más», ha dicho recordando a sus pequeños.

El concursante se ha enfrentado al cantante en los juzgados para recuperar a sus hijos

No es la primera vez que habla de su ruptura con Miguel Bosé ni de la delicada situación que ha pasado con sus cuatro hijos, Tadeo, Diego, Ivo y Telmo -los primeros hijos biológicos del cantante y los segundos, con siete meses de diferencia, del valenciano- que tuvieron cuando todavía eran pareja mediante gestación subrogada. Su ruptura llegó en el 2018 y fue después de su separación cuando se descubrió que solo dos de ellos llevaban el apellido de Nacho Palau y los otros dos el de Bosé. Desde que Nacho Palau y Miguel Bosé rompieron tras 26 años juntos, sus cuatro hijos apenas se han visto, teniendo contacto solo cuando dos de ellos estaban en España.

