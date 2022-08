Nacho Palau regresó de Honduras tras su experiencia en ‘Supervivientes’ sin el triunfo y encima con problemas respiratorios muy graves que pusieron su vida en peligro. Ha permanecido ingresado en el hospital Clinic de Valencia durante una larga semana, hasta que finalmente ha recibido el alta el pasado martes, cuando recuperó la capacidad para respirar por sí mismo y se le bajó la hinchazón que había deformado sus facciones. Un gran susto para el ex de Miguel Bosé, pero también para su familia y amigos, así como para su nueva pareja, Cristian Villela. Tal fue, que ahora quiere que su vida sea un éxito en todos los sentidos, dejando de preocuparse por cuestiones banales y centrando todos sus esfuerzos en cumplir sus sueños, ahora más cerca tras haber generado una pequeña fortuna en ‘Supervivientes’.

El escultor por fin puede disfrutar de la compañía de sus seres queridos, especialmente de sus hijos, por los que ha luchado muy duro para asegurarles un futuro. Él jamás había pensado en participar en un reality, pero la necesidad le empujó a aceptar la propuesta y parece que no se arrepiente de ello tras haber quedado en tercera posición y haber acariciado con las yemas de los dedos el preciado cheque. Pero aunque no se llevó el premio final, sí que ha amasado un buen dinero semanalmente. Un montante que destinará a cumplir sus sueños, de los cuales ya se ha confesado.

Nacho Palau quiere establecer las bases para tener una vida plena en la que no le falte de nada a él y a sus hijos, pero también para poder hacer lo que siempre ha querido. Tener una pequeña fortuna le permite pensar en cumplir sueños y ya ha confesado que entre sus planes más inmediatos está crear algo, una empresa o negocio que le devuelva la ilusión. Un proyecto que tiene idea levantar codo con codo junto a su nuevo novio. Por ahora no ha dado mayores detalles sobre qué montará y a qué se dedicará a partir de ahora como fuente de ingresos, aunque ha confesado a ‘El Español’ que aún duda si apostar por el mundo de la restauración o si hacer algo que le mantenga en contacto directo con los animales, una de sus grandes pasiones. Aunque tiene aún dudas, lo más seguro es que se decante por esta última opción.

Aunque por el momento no ha querido dar mayores datos sobre el proyecto que se trae entre manos con el que asegurar el porvenir de su familia, así como su felicidad, sí que tiene una cosa bien clara. Esto es el lugar en el que piensa emplazar su vida y, con ello, también su próxima empresa. El ex de Miguel Bosé no está dispuesto a abandonar la vida que ha creado en Chelva, el pueblo de valencia en el que se asentó tras su ruptura y donde parece haber encontrado las claves para ser feliz. Eso sí, para dar estos primeros pasos primero quiere que llegue la normalidad a su familia, especialmente por el cáncer de pulmón por el que atraviesa su madre, aunque hace poco anunció que lo había superado. La sombra del miedo siempre está ahí y es mejor ser cauto a la hora de tomar decisiones. Especialmente unas tan importantes como decidir qué va a ser de tu vida a partir de ahora, aunque con dinero siempre es más fácil llegar a una conclusión o aventurarse a probar suerte.