Nacho Palau ha sido uno de los concursantes que más ha sido criticado por sus compañeros debido a la actitud de este en ‘Supervivientes‘. El ex de Miguel Bosé no está pasando por sus mejores momentos en Honduras debido a sus problemas de convivencia con el resto de participantes. Sin embargo, este domingo recibía la visita de su sobrino Yago que le daba un chute de energía para el resto del concurso. Durante su charla con él, ha aprovechado para hablarle de sus problemas de convivencia y no ha podido evitar derrumbarse al hablar sobre lo vivido durante estas semanas.

«‘Supervivientes’ es convivencia y tú eres un tío súper alegre, amable y muy generoso. Lo estás haciendo perfecto», le comenzaba diciendo su sobrino. «Me jode pero esto es un reality, a uno se lo tienen que quitar de encima. Yo no me quiero ir, que se vaya otro. Yo no me esperaba que iba a ser tan heavy. Me apetece llegar a casa cocinar, disfrutar de estar con mis hijos…», le explicaba. Me pesa mucho el machaque, no he podido sacar mi parte…Solo he congeniado con Marta y con la Pompon», continuaba desahogándose con su sobrino, que le escuchaba muy atento.

Nacho Palau se sincera con su sobrino ante los días tan complicados que ha vivido

Yago intentaba tranquilizarla y darle consejos para que lo que le queda en la isla sea una estancia lo más agradable posible: «Cambia el chip porque ir de mala hostia no te va a ayudar. Yo estoy muy orgulloso de lo que has hecho, no es fácil estar en una isla pasando penurias», le tranquilizaba Yago. El sobrino de Nacho Palau ha acudido a Honduras para darle la fuerza que le está faltando en sus últimos días en Honduras. El ex de Miguel Bosé no está pasando por su mejor y se rompió por completo en el reencuentro que vivió este domingo.

En su primer encuentro, Nacho Palau ya habló de lo que significaba para él la visita de su sobrino en Honduras. «Es un chute de energía porque es un concurso difícil, me ha cambiado mucho la situación, se rompió mi grupo, estaba muy cómodo, luego pasé a otro, si es difícil. Es muy duro, psicológico, hay días que aguantas, pero…«. «Pienso mucho en mis nanos, hay mucho machaque, no me gustó nada la bronca con Kiko, ahí es donde me empecé a dar cuenta de que es un concurso. No he sabido llevarlo muy bien, no he sido muy yo, me pesa porque ni soy falso, ni chungo, ni soy nada de nada», también siguió explicando el ex de Miguel Bosé.

Además del chute de su sobrino, en la gala de este martes también ha recibido otro: la salvación. Esta semana Kiko Matamoros, Yulen, Ignacio y Nacho Palau eran los nominados, siendo este último el que ha logrado salvarse de la nominación. Un hecho que ha sorprendido (y mucho) al resto de sus compañeros que siempre se han mostrado muy críticos con su actitud.