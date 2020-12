Janira Barm ha anunciado que está lista para dar la bienvenida a su segundo hijo en común con el futbolista, padre de otros cuatro niños

Cuando la relación de Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz parece ir viento en popa a toda vela, el futbolista tiene nuevos motivos para estar feliz. Su ex novia, Janira Barm, ha ingresado en un centro hospitalario para dar a luz al quinto hijo del deportista (y el segundo que tiene en común con él). Buenas noticias, al menos, para el as del balón, quien pronto podrá ver la carita de su nuevo bebé. Un retoño que fue engendrado en una de las muchas idas y venidas del idilio que mantiene con la ‘influencer’ y cuyo alumbramiento acaba de anunciar su exnovia en las redes sociales.

Para comprender el complejo entramado amoroso de Jesé Rodríguez habría que hacer un croquis. Para quienes se hayan despistado un poco y hayan perdido el hilo de sus constantes reconciliaciones con Aurah Ruiz, haremos un breve repaso. Sus relaciones más conocidas son con Melody Santana, madre de sus dos hijos mayores, Jesé Junior (2012) y Neyzan (2016) y . Con Aurah, que actualmente concursa en ‘La casa fuerte’ junto a Tony Spina, tuvo a su tercer hijo, Nyan (2017). Janira Barm, por su parte, es la madre de Kenai, su cuarto hijo (2019) y el quinto, que está a punto de nacer. La modelo catalana anunció que estaba esperando su segundo bebé con el deportista poco después de romper su noviazgo. Entonces aseguraba que su historia de amor se había terminado para siempre: «No me interesa ni me interesará nunca con quien se acuesta el padre de mis hijos», decía. «A mí nadie me ha abandonado y nadie me ha dejado. Tengo una vida muy feliz y no me importa más de él que su responsabilidad como padre, es lo único que nos va a unir».

Lo cierto es que poco después de poner punto y final a su historia con Janira, Jesé volvía a los brazos de Aurah, quien entró en el ‘reality’ de Telecinco anunciando que era incapaz de definir su relación con el padre de su hijo. Dos días antes de entrar en el programa había pillado a Jesé Rodríguez siéndole infiel con Rocío Amar, de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y una de sus mejores amigas. «Entro un poco desubicada. Estoy pasándolo un poco mal», admitía. Lo cierto es que, aunque confusa, ya parecía dispuesta a perdonarlo. «Me ha pedido perdón«, revelaba, dejando claro que no sabía aún si lo perdonaría.

La prueba definitiva del perdón de la pareja se produjo hace apenas una semana. Aurah abandonaba temporalmente ‘La casa fuerte’ para acudir a los tribunales. El Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria la condenaba a nueve días de trabajos en beneficio de la comunidad por haber acosado a su actual novio hace dos años. Suena extraño, pero es así. El futbolista había denunciado a Aurah por acoso en 2018. Aunque después de poner la denuncia se arrepintió y quiso retirar la demanda (había vuelto con ella), ya era tarde: su denuncia ya había sido admitida a trámite. Lo más sorprendente del cara a cara de Aurah y Jesé en los juzgados es que al salir de ellos se les pudo ver cogidos de la mano y despidiéndose con un beso y un abrazo. Un gesto que confirmaba la enésima reconciliación de la pareja, acostumbrada a romper y retomar su noviazgo de manera intermitente.

Las cámaras de Telecinco también fueron testigo de otra importante prueba de amor entre Jesé y Aurah. Poco antes de su cara a cara en los juzgados, el futbolista intervenía en directo en el concurso de Telecinco para demostrarle su apoyo a su chica: «Tienes que ganar este concurso. Escucha. He estado con bebé Nyan, está superbien».

Ahora que reina la calma entre ellos, la exnovia de Jesé está «contando las horas» para dar a luz a su segundo hijo en común con el jugador. Curiosamente, Janira Barm, que llevaba tiempo manteniendo su perfil de Instagram privado, ha vuelto a hacer pública su cuenta precisamente este lunes, coincidiendo con su ingreso en el hospital. «Gracias todos por los mensajes de apoyo», ha señalado a través de Stories. Gracias a mi madre y a mis amigas por estar siempre y darme toda la fuerza y no dejarme nunca sola. Hoy más que nunca gracias por tanto amor«.

Sus palabras, que hacen especial hincapié en las personas que le brindan su apoyo, suenan a mensaje con segundas dirigido a Jesé, con quien no se dirige la palabra. También recuerdan, y mucho, al gesto de Melody Santana cuando dio a luz a segundo hijo. Esta informaba a Jesé del nacimiento de la criatura a través de las redes sociales con un hashtag tan directo como impactante: «#telocomunico», puntualizaba. ¿Querrá Janira emular a Melody y pretende comunicar a Jesé del alumbramiento en las redes sociales? Sea como fuere, ya ha puesto en aviso a sus más de 5.400 ‘followers’, que ya están al tanto de la gran noticia. Solo falta conocer las primeras palabras del jugador de Las Palmas de Gran Canaria, quien aún busca equipo en el que jugar tras su inminente rescisión del contrato con el Paris Saint-Germain.