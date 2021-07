Numerosos rostros conocidos han querido rendir su particular homenaje a la actriz tras conocer la triste noticia de su fallecimiento.

El mundo del cine y la interpretación está de luto. Este sábado, 17 de julio, Pilar Bardem fallecía a los 82 años en la clínica Ruber de Madrid a consecuencia de una enfermedad pulmonar, tal y como pudo saber SEMANA y posteriormente confirmaba la familia a través de un comunicado. Una triste noticia que ha dejado desolada al mundo de la cultura. A lo largo de las últimas horas, numerosos rostros conocidos han querido rendir su particular homenaje a la actriz. Sobre la matriarca del clan, sus compañeros, así como diferentes autoridades de la esfera política, coinciden en destacar su profesionalidad, honestidad y su compromiso con los derechos de los actores y actrices.

Pocos minutos después de conocer la fatídica noticia, las reacciones al fallecimiento no se hacía esperar y numerosos compañeros de profesión lamentaban la triste pérdida. Uno de los primeros en hacerlo era Antonio Banderas, quien se mostraba profundamente afectado. «Nos deja Pilar Bardem y el cine y el teatro español pierden a una gran actriz. Mi corazón, con su familia en estos difíciles momentos», señalaba el malagueño. Tras él, Andreu Buenafuente destacaba la importancia la actriz en España y recordaba su figura como «una mujer fuerte y valiente«. «Hoy es uno de esos días tristes que cuesta asimilar. Hoy se marcha alguien incondicional, noble y comprometida. Amiga y compañera. Siempre comprometida con la vida, con un oficio maravilloso y con los demás. Alguien con valores y coherencia. Gracias Pilar Bardem por tanto», aseguraba Daniel Guzmán.

Las condolencias por la muerte de Pilar Bardem llegaban desde todos los ámbitos. El presidente del Gobierno señalaba el enorme legado que había dejado la matriarca del clan Bardem en el cine, teatro y televisión. «La gran Pilar Bardem era, por encima de todo, una defensora de la igualdad, la libertad y los derechos de todas y todos. Un sentido abrazo a su familia y seres queridos. Su recuerdo estará siempre con nosotros», lamentaba Pedro Sánchez. Por su parte, el Ministro de Cultura y Deporte recibía la noticia con profunda tristeza y no dudaba en destacar el papel de activista de la ganadora del Goya a Mejor Actriz de Reparto en 1995 por ‘Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto’: «Su memoria la mantendrá siempre viva entre nosotros«.

Pilar Bardem, un referente para sus compañeros de profesión

Minutos después de que SEMANA publicara la noticia del triste fallecimiento, Carlos Bardem publicaba en sus redes sociales un comunicado en el que ensalzaba la figura de su madre. «Queremos compartir la noticia de que Pilar Bardem, nuestra madre, nuestro ejemplo, ha fallecido. Se ha ido en paz, sin sufrir y rodeada del amor de los suyos. Sabemos del cariño y admiración que por ella sentían muchísimas personas, dentro y fuera de España, por la actriz y la persona luchadora y siempre solidaria que fue. Agradecemos de todo corazón ese amor hacia nuestra madre», expresaban.

Un auténtico referente no solo para sus hijos, sino también para los numerosos compañeros de profesión que han compartido algunas de las aventuras de la actriz. «Mi querida Pilar, voy a echarte de menos siempre. Me voy a guardar para siempre todas las anécdotas que me contaste y aquel cartón de bingo. Buen viaje, amiga…», escribía Ana Milán. «Triste noticia. Ha fallecido una gran actriz, una mujer comprometida con su profesión y con las causas sociales.. un referente: Pilar Bardem. Mi pensamiento con sus seres queridos. Que la tierra te sea leve, compañera», aseguraba Víctor Clavijo.