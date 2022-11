El pasado sábado Álex Gallar y su mujer, Raquel Alcaraz, perdieron a su bebé, un durísimo golpe que todavía están intentando digerir. Fue el Málaga CF, donde el futbolista juega, el que reveló el fallecimiento prematuro de la pequeña Leila, a quien ya se han dirigido sus padres a través de las redes sociales. Un mensaje de agradecimiento en el que, a su vez, dejan ver el duro trance que atraviesan ambos y lo unidos que están a pesar de todo. «Me gustaría agradecer desde aquí las miles y miles de muestras de cariño que hemos recibido durante estos días por parte de personas de absolutamente todo el país. Por supuesto mi primer gracias es para Álex, gracias por regalarme tantísimo amor, por enamorarme cada día cuando te veo sonreír, por decidir ser un equipo desde el primer momento. Cada día te amo más y más si cabe, eres fuerte increíble y mi mayor apoyo. No he conocido en mi vida ni conoceré a nadie tan noble, bueno y con tanta paz como tú. GRACIAS MI CHICO«, ha escrito Raquel, quien asegura estar rota tras lo sucedido.

Una misiva llena de emoción en la que también se ha centrado en su hija y en la enseñanza que ha aprendido tras despedirse de ella para siempre. Aunque jamás imaginó que el comienzo de ambas sería este, Raquel le agradece haberle enseñado el amor más puro y bello que existe. La joven de Barcelona y Álex Gallar anunciaron su embarazo a finales del mes de agosto con una ecografía y una barriguita más que evidente, noticia que celebró todo su círculo y que no hacía presagiar lo que ha sucedido después. «A ti, Leila, qué te voy a decir hija mía, desde el segundo en el que naciste luchaste y demostraste ser una auténtica guerrera hasta que no pudiste más. Gracias a ti hoy conozco el amor más puro y más bello que existe, gracias a ti soy mamá. Conocerte fue el mayor placer que tuve y tendré jamás. Me has dado la lección de vida más increíble del mundo y sé que las fuerzas que me quedan para vivir son tu susurro en el oído empujándome«, continúa la joven.

Para los dos es durísimo y, aunque sienten un dolor inexplicable, quieren recordarle a la pequeña Leila, que siempre permanecerá en la memoria de ambos. «Gracias, vida mía, por aparecer y elegirnos. Papá y mamá seguirán por ti, te amamos y te amaremos hasta el final de nuestros días cariño. Eres y siempre serás la hija más especial, querida y deseada del mundo», apunta la pareja de Álex y madre del bebé.

Raquel quiere aprovechar la oportunidad para agradecer también a sus médicos no haberle soltado de la mano en una historia que desafortunadamente no ha tenido final feliz. Tanto ella como su pareja se sintieron acompañados y comprendidos gracias a ellos, al igual que gracias a los padres que como ellos han vivido una situación similar. Poco a poco van intentando gestionar todo lo sucedido estos días, una pesadilla en la que están recibiendo el cariño de aquellos que más les quieren. «Me gustaría agradecer haciendo mención especial sobre todo a todas las mamás y papás de ángeles que, también sin conocernos de nada, nos han contado su historia y que han compartido su dolor con el nuestro, porque para nosotros es una ayuda inimaginable saber y sentir que no estamos solos. Hemos leído todos vuestros mensajes y no puedo más que daros las gracias para enviaros mi amor hasta vuestros corazones junto con infinidad de besos al cielo», añade Raquel.

Además, ha nombrado a las tres sanitarias que le han acompañado en este proceso, siendo dos de ellas «sus dos ángeles de la guardia». «GRACIAS. También a María López, obstetra y dra de nuestro embarazo que hoy ya queremos mucho y llevamos en el corazón para siempre. GRACIAS. Y desde aquí quiero hacer mención especial también para las dos personas que fueron mis ángeles de la guarda durante los días que estuve en el hospital materno-infantil de Málaga: Carmen (enfermera de urgencias maternales) y Reyes (enfermera de la uvi, uci de neonatales) siempre seréis dos angelitos del cielo para nosotros y para Leila», sostiene.