Dani Alves este viernes ha sido arrestado, conducido a la comisaría y tomado declaración tanto ante Los Mossos como ante la jueza de Instrucción número 15 de Barcelona por una presunta agresión sexual. Un suceso que él niega de forma tajante y tras el que también se ha pronunciado su esposa, Joana Sanz. La modelo ha utilizado sus redes sociales para apoyar a su marido, quien atraviesa uno de los peores momentos vitales. «Together» (juntos), dice la maniquí junto a una imagen en la que se pueden ver sus manos entrelazadas. De este modo, le recuerda que está ahí y que cree por completo su versión, a través de la que niega conocer a la chica denunciante. Tanto es así que en los días previos aseguró que sabía perfectamente quién era su marido: «Sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy«.

Una imagen dirigida a Dani Alves que habla por sí sola

Joana además ha agradecido tanto a sus seres queridos como a gente anónima que le estén brindado apoyo en un momento tan delicado como este. No solo por el problema legal al que se enfrenta el futbolista, sino también porque ella hace muy poco sufrió la pérdida de su madre, quien falleció tras una incansable lucha contra el cáncer. «Gracias por tantos mensajes de apoyo y muestras de cariño. Me he sentido muy arropada en este negro comienzo de año. Volveré como el ave Fénix», dice la joven canaria.

Fue el pasado 12 de enero cuando Joana comunicó la muerte de su madre. Solo unos meses antes, en el mes de octubre, le habían diagnosticado un tumor de 18 centímetros, el cual se complicó cuando ingresó en psiquiatría por la enfermedad mental que también padecía. «Se desangraba cada vez que iba al baño y los ginecólogos, que estaban a cinco plantas de diferencia en el mismo edificio, ni caso le hacían», dijo Joana tras vivir una auténtica pesadilla. No la pudieron operar y no llegaron a tiempo, algo que ella ha denunciado a través de sus redes sociales, las cuales le sirven de altavoz en días como este.

Los detalles de la denuncia contra Dani Alves

Durante estos días se ha descubierto la denuncia en contra del futbolista. Según se ha revelado, mientras Dani Alves estaba en Barcelona de vacaciones acudió a una fiesta, una discoteca en la que supuestamente hizo tocamientos por debajo de la ropa a una chica sin su consentimiento. Así lo asegura ella en su denuncia, donde se especifica que los hechos tuvieron lugar el día 30 de diciembre, aunque él mantiene «que ni la conoce ni sabe quién es esa señorita».