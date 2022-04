La familia del célebre escritor Paul Auster vuelve a sufrir un tremendo varapalo. Su hijo, Daniel Auster, ha fallecido por sobredosis poco tiempo después de ser arrestado por la muerte de su hija Ruby de 10 meses. Presuntamente el fallecimiento de su pequeña se debió a una sobredosis de heroína y fentanilo, un fuerte opiáceo muy parecido a la morfina, siendo ahora una causa similar por la que las autoridades creen que Daniel Auster ha muerto.

Daniel de 44 años se encontraba en libertad bajo fianza por homicidio involuntario por la muerte de su bebé, no obstante, continuaba con el mismo ritmo de vida que había llevado hasta ahora. Así lo detalle el diario The New York Post, el cual da datos sobre el informe de la policía: «Fue encontrado con un cúmulo de drogas y una dosis similar a la que solía tomar, lo que significa que su muerte pudo haber sido accidental».

Daniel Auster había sido detenido el día 17 de abril por la muerte de su bebé, aunque esta se produjo a comienzos de noviembre. El equipo forense tras analizar su cuerpo llegó a la conclusión de que se había debido a una «intoxicación aguda por drogas». El hijo del prestigioso novelista contó entonces que cuando despertó se encontró a su hija «con los labios azules y los ojos rígidos», señales escalofriantes que revelan la dureza de la situación.

Su nombre copó titulares al conocerse la trágica muerte del bebé. Fue Daniel quien llamó a la policía para comunicar que era incapaz de reanimar a su hija, por lo que los servicios médicos se trasladaron a esta casa de Brooklyn, pero la encontraron inconsciente y fue trasladada al hospital de Methodist Hospital. Allí se certificó su fallecimiento, ya que nada se pudo hacer por su vida.

El padre de Daniel no ha querido hacer declaraciones sobre la muerte de su hijo. El fallecido era el hijo mayor de este escritor que recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2006 y acumulaba varios antecedentes policiales como «robo y posesión de drogas», entre otros.

