Tal y como ha podido conocer SEMANA, el popular vidente permaneció ingresado en un hospital de Guadalajara a raíz de una infección que terminó complicándose.

Octavio Aceves ha fallecido en la madrugada del 22 de mayo a los 73 años de edad. El popular vidente llevaba varios días ingresados en un hospital de Guadalajara a raíz de una infección renal que se complicó, tal y como ha podido conocer SEMANA.

Hace unos años sufrió una infección renal que había provocado el deterioro en el vidente. Según ha podido conocer esta revista, en la noche del 21 de mayo, fue ingresado en el hospital de Guadalajara con una infección en la sangre que no logró superar y finalmente falleció a las siete de la mañana del sábado 22 de mayo. Esta tarde, a las 16:30 será la incineración del vidente.

Retirado de la vida pública desde 2018, Octavio Aceves concedió una de sus últimas entrevistas a esta revista. En ella, el vidente, que alcanzó una gran popularidad gracias a sus apariciones en televisión, confesó que le habían diagnosticado alzhéimer. Desde entonces, el conocido «vidente de las estrellas» se enfrentaba con entereza a la enfermedad y estaba acompañado en todo momento por sus personas de confianza.

Según ha podido conocer esta revista, en sus últimos años de vida permaneció ingresado en una residencia. Su secretaria, Macarena Romero, y su marido se han encargado de cuidar a Octavio Aceves hasta el último momento, al igual que Rubén Barea, su discípulo y amigo íntimo.

Tuvo una vida de película

El vidente de origen argentino fue elegido en 2005 Ciudadano de Honor de Capri y miembro del Senado de la Cultura, algo que él mismo recordó en su última entrevista en SEMANA como “uno de los días más felices de mi vida”. Incluso le dedicó uno de sus libro, Capri, de Tiberio a la Dolce Vita, que escribió en 2013. “Capri es única, y junto con Venecia y París son las ciudades que más amo”, llegó a indicar.

Octavio ha tenido una vida de película, un pasado que calificó de maravilloso. Por eso le costaba asumir su vida con la enfermedad que le había sido diagnosticada: “Me di cuenta de que estaba enfermo porque perdía la memoria, no me acordaba de las cosas y porque con- fundía a la gente una con otra, incluso a mis amigos. Era horrible. Al principio fue muy duro y agobiante, por eso decidimos que era mejor que ingresara en una clínica”.

«Le dije a Letizia que sería reina»

Encargado durante varios años de escribir la sección de Horóscopos de SEMANA, Octavio Aceves siempre explicó que su profesión le venía de casta puesto que su abuela y bisabuela «eran videntes a nivel internacional». Ellas le enseñaron todo lo que sabía puesto que se crió en un mundo «que fluctuaba entre la aristocracia, la diplomacia y la videncia».

Carmen Sevilla fue su madrina y por su consultorio han pasado un sinfín de rostros conocidos. Entre ellos, doña Letizia Ortiz, eso sí, antes de ser reina de España. Fue el propio Octavio Aceves quien lo contó en una antigua entrevista en esta revista: «En la Casa Real me introdujo la doctora María Eugenia Rincón, que organizaba cursos para Su Majestad la Reina Sofía. A mí me tocaba darle clases de Parapsicología Oriental. Fue alumna mía del año 1987 al 1993. A raíz de eso, me empezaron a invitar al Palacio Real. Alguna vez le eché las cartas porque le daba curiosidad. Letizia me hizo una entrevista cuando trabajaba en un canal privado de televisión. Nos caímos muy bien. Le dije que posiblemente iba a ser Reina. Se rió… Lo vi, fue un flash».