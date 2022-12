La trágica e inesperada muerte de Joseph Mersa Marley, más conocido como Jo Mersa (su nombre artístico) ha sorprendido a la industria de la música, especialmente a aquellos que son fans de su abuelo, el mítico cantante de reggae Bob Marley. El cuerpo del joven, hijo del músico Stephen Marley, fue hallado sin conocimiento en el interior de su vehículo, tal y como han confirmado sus representantes a la revista ‘Rolling Stone’. Aunque aún se han desvelado pocos datos sobre la causa de su muerte, todo parece indicar que el nieto de la leyenda de Jamaica murió inesperadamente de un ataque de asma.

Los pocos datos que se tienen sobre su fallecimiento los ha facilitado la agencia de representación del cantante a través de un comunicado. En él no dan detalles sobre los motivos de su fallecimiento, pero de inmediato se han dado a conocer los mensajes de condolencia por parte de diversas personalidades del mundo de la música. Otro medio que ha aportado algunos datos sobre la muerte es la emisora de radio WZPP, quien señala: «Desafortunadamente se ha confirmado que Jo Mersa Marley, hijo de Stephen Marley y nieto de Bob Marley, falleció inesperadamente de un ataque de asma. Ha sido encontrado en su vehículo esta mañana. Conocido por su éxito ‘Burn It Down‘, el artista de reggae deja atrás a su esposa e hija. Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia Marley durante este momento difícil».

Joseph Mersa Marley comenzó a dar sus primeros pasos como artista siendo apenas un adolescente. Cuando estudiaba en la escuela secundaria empezó a componer. Y en el año 2010 lanzó su primera canción, ‘My Girl’, con tan solo 18 años. Cuatro años más tarde publicó su primer disco en solitario, que llevaba por título ‘Comfortable‘. Hace seis se unió a su padre para formar parte de una colaboración musical para su disco ‘Stephen Revelation Part 2: The Fruit of Life’. Hace poco más de un año lanzó su último proyecto ‘Eternal’ en el que trabajó con conocidos artistas del ámbito del reggae.

Nada hacía presagiar que el nieto de Bob Marley iba a morir con apenas 31 años. En la actualidad, el intérprete se encontraba en un buen momento profesional. Ya había editado dos discos y estaba preparando un nuevo trabajo. Entre sus planes estaba el lanzamiento un nuevo trabajo, con el que quería «hacer algo nuevo con mis raíces», tal y como él mismo explicó en la revista ‘Rolling Stone’. Aunque nunca logró el éxito arrollador de su abuelo, Jo Mersa Marley contaba con algunos singles famosos. El trabajo más conocido del artista fue su colaboración con el cantante puertorriqueño Farruko y Bryant Myers en la canción ‘Mucho humo‘, incluido en el disco ‘Gangalee‘ del artista caribeño.

Entra las personalidades que han mostrado su dolor por la muerte del nieto de Bob Marley destaca Mark J. Golding, político jamaicano y amigo de la familia: «Me acabo de enterar de la trágica pérdida de Joseph ‘Jo Mersa’ Marley. Un talentoso joven artista de reggae, hijo de Stephen Marley y nieto de Bob Marley con solo 31 años. La pérdida de un hijo es un duro golpe que ningún padre debería enfrentar, mis condolencias para Stephen y toda la familia». También la ministra de cultura de Jamaica, Olivia Grange, ha enviado un mensaje de condolencias: «Me entristece profundamente la noticia de que el artista Joseph Marley, hijo de la estrella del reggae, Stephen Marley y nieto de la superestrella del reggae Bob Marley ha muerto».

Llama la atención que Jo Mersa Marley ha fallecido con apenas 31 años, cinco menos que los que tenía su abuelo cuando perdió la vida. El icónico cantante jamaicano -autor de éxitos como ‘Is This Love’, ‘Three Litle Birds’ o ‘No Woman No Cry’- murió con 36 años como consecuencia de un cáncer de piel. Tuvo 12 hijos con al menos siete mujeres diferentes. En los más de 20 años que Bob estuvo casado con Rita Marley, ambos tuvieron una relación abierta y engendraron tres hijos.