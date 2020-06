No es un buen día para Tita Cervera, la baronesa Thyssen, y su hijo Borja. Y es que ha fallecido Manolo Thyssen, la expareja de la baronesa y el que fuera el padre biológico de su hijo Borja, en el hospital San Francisco de Asís de Madrid. Se desconocen las causas del fallecimiento de Manolo Segura, según publica Look, pero lo cierto es que hace unos años le detectaron a Manolo Segura un cáncer.

Manolo Segura estuvo casado con Paz Pastor durante quince años, pero decidieron poner fin a su matrimonio en 2016. Sin embargo, en estos últimos años, en los que el publicista ha estado más delicado de salud, la persona que ha estado a su lado ha sido su exmujer. El último adiós a Manolo Segura tendrá lugar en el cementerio de Tres Cantos.

En la misa respono que tendrá lugar durante la tarde del jueves en dicho cementerio podría estar presentes la baronesa Thyssen y su hijo Borja. A pesar de que Manolo y Tita Cervera decidieron poner fin a su relación, han mantenido una relación estupenda durante los últimos años.

De hecho, las últimas imágenes de ellos juntos tuvieron lugar en agosto de 2019 durante unas vacaciones en Marbella. Duarnte un paseo, se les ve a Manolo y a Carmen Cervera muy unidos. Además, han sido muchas las veces en las que se les ha visto a bordo de un barco en alta mar con familiares y amigos en las Islas Baleares.

Tita Cervera y Manolo Segura iniciaron una relación en 1978. Poco después ella se quedó embarazada por primera vez de su único hijo biológico, Borja. La baronesa Thyssen prefirió no desvelar la identidad del padre de su hijo hasta el año 2009, cuando sacó sus memorias, que las publico justo ese año.

Manolo Segura seguía en la vida de Tita Cervera

«Conocí en una cena a Manuel Segura. Nos reímos mucho, conversamos y bailamos también mucho. Empezamos a salir y hablamos de boda. Él era soltero, pero yo creía que seguía casada con Espartaco. A pesar de tener un hijo en común, Manuel Segura y yo, por razones del destino, no llegamos a casarnos», desvelaba en su libro.

A pesar de que Manolo Segura tardó en reconocer que era padre biológico de Borja, con los años, el publicista ha sido un miembro fundamental en la vida de Tita Cervera. Tanto es así que tras su divorcio con Paz Pastor, era habitual verlos juntos durante las vacaciones de verano. Además, junto a ellos también ha estado Borja Thyssen, su mujer, Blanca Cuesta, y todos sus hijos.

Vacaciones en familia en alta mar

En el terreno personal, aunque no se dio el ‘sí, quiero’ con la baronesa Thyssen, Manolo Segura se casó tres veces a lo largo de su vida. Su última mujer fue Paz Pastor, con la que decidió poner fin a su matrimonio en 2016. A pesar de esto, mantenían una relación buena, tanto es así, que ella ha sido la que ha estado a su lado en los últimos años hasta su fallecimiento.

Tita Cervera, tras su relación con Manolo Segura

Aunque fueron unos momentos delicados y la relación con Manolo no acabó como esperaba, Tita volvió a creer en el amor un tiempo después. Y es que conoció poco después al Barón Thyssen en un crucero por Cerdeña en 1971. Ella misma cuenta en sus memorias cómo fue ese momento, que según ella fue muy especial

«Conocí a Heini en una fiesta en Cerdeña. Cuando entré se me quedó mirando, y nunca olvidaré su mirada. Creo que, en aquel instante, algo nos unió para siempre. Cuando Heini, antes de casarnos, quiso adoptar a Borja como hijo suyo, le dije que antes debería conocer a su padre. Pero me dijo que no, que él nos quería a Borja y a mí, y lo adoptó», explica sobre la relación que tuvo el barón Thyssen con el hijo de Tita. Carmen Cervera y el barón Thyssen se casaron el 16 de agosto de 1985.

Sin embargo, años después, provocó el reencuentro entre su hijo, el barón Thyssen y Manolo Segura, el padre de su hijo: «Cuando Borja cumplió siete años, reuní en su presencia a Heini y a Manuel Segura y le dije a mi hijo que tenía la suerte de tener dos papás».