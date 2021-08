Este duro golpe llega tan solo unos meses después de que la cantante se haya enfrentado a la muerte de sus dos hermanos.

Un nuevo y duro golpe para María del Monte: ha fallecido su madre, Bibiana, de 95 años. Una triste noticia según ha podido saber y confirmar SEMANA. Este fallecimiento se produce en un tiempo muy complicado para la cantante. Perdió a su hermano Antonio, de 65 años, en abril de 2020 víctima de coronavirus. Poco después, en mayo, fallecía su otro hermano también a consecuencia del temido virus.

El pasado mes de mayo, con motivo del Día de la madre, María del Monte dedicaba unas bonitas palabras a su progenitora que reflejan lo importante que era en su vida: «Tenerte, sigue siendo un regalo. Felicidades, mamá y a todas las madres del mundo».

Durante estos últimos meses, la cantante ha compartido a través de sus redes el difícil momento familiar que estaba atravesando: «Acabo de perder a mi segundo hermano por este maldito bicho. Era fuerte, alegre, cariñoso y de las personas más tiernas que me han rodeado, aunque no le gustaba mostrarlo», recordaba muy afectada. Añadía lo siguiente: «A ver si ponemos de nuestra parte y conseguimos acabar con este maldito bicho que tanto sufrimiento nos está causando a todos».

María del Monte, vivió por y para sus padres

En los últimos meses, tras el fallecimiento de los dos hermanos de María del Monte, la tonadillera reconocía en una de sus últimas intervenciones televisivas que no había sido capaz de comunicarle la triste noticia a su madre. En este tiempo, la cantante siempre quiso proteger a su progenitora y hacía hincapié en que se sentía afortunada por haber podido disfrutar de ella a lo largo de todos estos años.

«Mi madre no sabe nada, Bertín. Él vivía con mi madre. Tiene 95 años, a veces se despista un poco. Le decimos que está en Madrid, que no se puede mover por la Covid. Cómo hago yo pasar a mi madre con 95 años por esto. Me lo estoy comiendo. No me queda otra. Estoy cansada de que me diga la gente ‘tú eres fuerte’. Yo he vivido situaciones duras en mi vida, pero como esta ninguna. Lo de mi hermano ocurre a la una y media del mediodía y a las dos y media estaba sentada con mi madre comiendo. Prefiero comérmelo. No nos dieron ninguna explicación. Nos contaron que se había producido una perforación», llegó a contarle María del Monte a Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’.

Pocos minutos después de que SEMANA confirmara la triste noticia, Toñi Moreno se mostraba apesadumbrada en ‘Viva la vida’ e insistía en mandarle todo su cariño a María del Monte. «En los últimos meses ha vivido para cuidarla. Estaba malita desde hace mucho tiempo, llevábamos mucho tiempo preocupados por el estado de salud de su madre. Lo va a pasar mal, es ley de vida», aseveraba.