La madre de Amor Romeira, Mensi Medina, ha fallecido a los 56 años. Su hija se ha despedido de ella en sus redes sociales a través de una desgarradora carta

Amor Romeira dice adiós al año 2020 de la manera que nunca hubiera querido. La canaria ha tenido que despedirse de su madre, Mensi Medina, quien ha fallecido a los 56 años, tal y como ella misma ha confirmado en sus redes sociales. Aunque fue en el año 2018 cuando esta sufrió un ictus, parecía que su progenitora volvía a remontar, pues la propia Amor aseguró que se raparía la cabeza si su madre se recuperaba. «Se lo pedí a la Virgen del Rosario, siento que me ha escuchado y mi madre está 100% sana», dijo hace tan solo unos meses. Sin embargo, ahora la colaboradora de televisión ha comunicado su muerte en su perfil de Instagram.

En ellas precisamente ha agradecido tanto a desconocidos como a sus grandes amigos el apoyo que le están brindando en un momento tan complicado. Por ello, ha hecho pública una desgarradora carta en la que se confiesa acerca del terrible momento que está viviendo, una misiva en la que una vez más la joven demuestra la fortaleza que le caracteriza ante cualquier revés que le aseste la vida.

«Así te vamos a recordar siempre mami @mensimedina. Le doy gracias a la vida por haberme dado a la mejor madre del mundo. Gracias a ti soy lo que soy. Porque me enseñaste a que no importara lo que dijera la gente. Que yo tenia que luchar por ser quien quería ser. Hoy te has ido para ser luz e iluminar nuestros caminos. Cuando te sacaban de casa la gente te aplaudía y te gritaba mami…Te decían: «Hasta Siempre Mensi» «Gracias por ser mi amiga» «Te queremos» «Nunca te vamos a olvidar». ¡TÚ ERAS ESPECIAL MAMÁ! ¡GRACIAS por todo! Te amamos HOY, MAÑANA Y SIEMPRE», escribe Amor junto a una fotografía en la que aparece ella junto a sus dos pilares: su madre y su hermana.

Fue hace tan solo unos días cuando Amor se sometió a una operación de cirugía estética de la que todavía se estaba recuperando. A su lado estaba su hermana y ahora las dos deben enfrentarse a un fortísimo varapalo como es la muerte de su madre. Tras conocerse la partida de Mensi, un continuo goteo de famosos han hecho públicas sus condolencias. De hecho, en el último post de Amor Romeira le han hecho llegar todo su apoyo mediante mensajes con los que dejan claro lo especial que era su madre y los abrazos que le mandan a ella.

Desde Carlota Corredera, que le escribe «Un abrazo lleno de cariño para ti y mucha luz para Mensi», Rocío Flores que le recuerda «lo grande que es», Anabel Pantoja que con un tremendo cariño le comenta «Ella hizo que fuerais especiales, estará sonriendo, bailando y cantando en el cielo. Hasta siempre Mensi», Jorge Cadaval, quien le escribe «Un beso muy fuerte para toda la familia. Lo siento mucho» o Chenoa que escribe «Lo siento muchísimo familia».