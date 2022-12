El equipo de ‘Operación Triunfo‘ está de luto. Y es que ha muerto Laura Jordan, cantante y profesora de ‘Operación Triunfo 2005’. Ha sido el Twitter oficial del programa el encargado de avisar de esta triste noticia a través de su perfil oficial en esta plataforma social. Ha sido una noticia difícil de recibir para todos los fans de este talent musical, que ha sido durante años un éxito.

«La familia de Operación Triunfo lamenta la marcha de Laura Jordan, profesora de voz de OT 2005 que nos ha dejado demasiado pronto. El abrazo más cálido y cariñoso para sus familiares y amigos. DEP», ha escrito junto a una foto de la profesora, que formó parte de la Academia de ‘Operación Triunfo’ como profesora. El programa no ha dudado en dar el pésame a toda su familia y amigos.

La familia de Operación Triunfo lamenta la marcha de Laura Jordan, profesora de voz de OT 2005 que nos ha dejado demasiado pronto. El abrazo más cálido y cariñoso para sus familiares y amigos. DEP. 🖤 pic.twitter.com/gCsMZ4Q9Te — Operación Triunfo (@OT_Oficial) December 19, 2022

En el tuit, la Academia ha preferido no desvelar las causas de la muerte. Algunos fans del programa se han preguntado qué ha ocurrido, pero otros aseguran a los más curiosos que las causas de la muerte no importan. Muchos no han podido ocultar su tristeza y se han roto al conocer la noticia. Así lo han hecho saber: «Descansa en paz», «D.E.P.», «Lo siento mucho!! Ánimo y mucha fuerza! Besos!», Paz a su alma», «Un abrazo para todo el mundo que la conociera… DEP».

Hay que recordar que para ella fue una sorpresa que la eligieran para ser profesora de la Academia: «Entregué el currículum y me sorprendió que me llamaran, pero me hace muchísima ilusión. Cada día se puede sacar rendimiento y será interesante seguir la evolución. Es un nuevo reto, diferente, que puede abrirme caminos», aseguraba en aquella ocasión.

Laura Jordan formó parte de una edición que no olvidaremos nunca. Las galas eran presentadas por Jesús Vázquez cuando el talent musical pasó a emitirse en Telecinco. De esta edición salieron cantantes muy reconocidos hoy en día, como Soraya Arnelas o Edurne. Aunque ellas no ganaron, son ahora muy conocidas en nuestro país.