La noticia de la muerte de Gabriel Chachi ha conmocionado al mundo de los youtubers. La familia no ha querido decir qué ha sucedido, pero sus amigos ya han dado pistas sobre las circunstancias que han rodeado a su fallecimiento. Piden a todos que se cuiden y pidan ayuda cuando se encuentren mal: «No os ahoguéis en vuestra mente», piden

El mundo de los youtubers ha sufrido un duro varapalo y es que uno de sus integrantes más populares y queridos por el público ha fallecido. Se trata de Gabriel Chachi, de tan solo 25 años, que ha perdido la vida por motivos que aún no se han dado a conocer. El entorno del youtuber, íntimo amigo de Ibai Llanos, ha preferido reservarse las circunstancias que rodean a su muerte, lo que ha acrecentado en las redes sociales la preocupación por lo que ha sucedido y por la larga ausencia de su ídolo que, finalmente, acaban de encontrar una trágica explicación.

Gabriel Chachi contaba con 66.000 seguidores en Instagram y con cerca de 25.000 en Twitch, plataforma en la que estaba creciendo en popularidad por generar contenido atractivo para el público de manera casi diaria. Esto ha hecho que un parón en su frenética actividad pusiese en preaviso a sus seguidores de que algo no andaba bien. Ahora han conocido que el joven ha fallecido a la temprana edad de 25 años sin saber a ciencia cierta qué le ha podido suceder.

Un sentimiento de preocupación popular que se acrecentó cuando la propia novia de Gabriel Chachi, la también instagrammer Hanabie, publicó un agónico mensaje en sus redes sociales. Lo hacía para mostrar su preocupación al no tener noticias sobre su novio y al sospechar que algo no cuadraba: “Literalmente estoy pasando la mayor angustia de mi vida. No entiendo nada, no me cuadra nada. No sé qué hacer. Tengo miedo. Tengo un agujero en el pecho. Dime que estás bien… necesito despertar de esta pesadilla”, escribía la joven que, como cabría esperar, recibió miles de comentarios tratando de calmar su nerviosismo y, de paso, saber qué le estaba sucediendo a su novio. Ahora ya lo saben.

Incluso Ibai Llanos, amigo de Gabriel Chachi, quiso despedirse de él. Lo hizo sin mencionarle directamente, tras reconocer ante sus seguidores de que había sufrido una irreparable pérdida de un amigo. Después, compartió un mensaje que ha hecho que se especule sobre los posibles motivos de la muerte del youtuber: “Cuidad siempre vuestra salud mental. Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional. Sé que a veces es complicado o da “vergüenza” buscar ayuda y contar los problemas, pero hay momentos donde es totalmente necesario. Cuidaros mucho por favor”, decía el popular youtuber.

Esto ha dado lugar a que en las redes sociales miles de comentarios inunden los perfiles públicos de Gabriel Chachi con mensajes de despedida y condolencias a sus seres queridos. Es el caso de uno de sus rivales en el mundo virtual, Jordi Wild: “Me acabo de enterar de lo de Gabriel Chachi, no estaba seguro de si era algún troleo o algo, pero veo que no. Lo conocí hace unos meses y me pareció un tío cojonudo, con una energía y buen rollo brutales, con un sentido del humor muy loco, pero sensato en persona. Vaya desgracia”, se apenaba.

También su amigo Sr. Cheeto, otro youtuber de moda, quiso mostrar su dolor en las redes sociales tras conocer que Gabriel Chachi ya no se encuentra entre nosotros por misteriosas circunstancias: “Chavales, de verdad, si estáis jodidos, pedid ayuda a alguien, a quien sea. No os ahoguéis en vuestra mente, exteriorizad los problemas. Y ayudad a los que veáis atrapados. Por favor os lo pido”, apunta este a la misma dirección que Ibai Llanos, de que la muerte de Gabriel Chachi podría haberse producido de manera no natural, aunque por respeto a la familia y a la discreción con la que están llevando esta situación han optado por no desvelar lo que ya muchos dan por sentado.