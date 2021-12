Miguel Torres ha desvelado a sus seguidores la persona de la que se ha despedido completamente roto. Su abuela materna ha fallecido, dejando desolado a su entorno. Eso sí, hay algo que le reconforta y es que pudo esta conocer a su hijo pequeño antes de su muerte. Él mismo ha explicado cuándo fue la última vez que se vieron, un día muy emotivo que, sin duda, quedará para el recuerdo. El futbolista la adoraba y estaba muy unido a él, por lo que este es el mayor golpe que podía recibir antes de terminar el 2021. «Esta foto es del último día que estuvimos juntos y no puede representar mejor todo lo que has sido para nosotros. Con permiso de mis tíos dejaste a mi madre lo mejor de ti, vivir la vida siendo buena persona y estando disponible siempre para todo», comienza diciendo la pareja de Paula Echevarría.

Miguel Torres aún no se puede creer lo que ha sucedido, pero tiene claro que el vacío que su abuela le dejará será irremplazable. Por ello, se esforzará porque allá donde esté, su abuela esté orgullosa de todo lo que está logrando en la actualidad. En especial, de su actuación como padre, una experiencia que acaba de comenzar para él. «Esos valores que tan bien ella representa hoy para mí tienen más valor porque no podías habernos dejado mejor herencia. Soy un novato como padre pero prometo que intentaré ser lo más próximo a como has sido tu con toda la familia. Seguirás con nosotros porque no te olvidaremos, descansa en paz abuela», finaliza el malagueño en su escrito.

Quien no ha querido la oportunidad de apoyarle también públicamente es su pareja, Paula Echevarría. «Estos momentos se quedan para siempre amor…le hablaremos mucho de ella a Miki..», dice la actriz junto a dos emojis. Un corazón y una carita triste bastan para resumir el complicado momento al que hacen frente. No obstante, el mensaje de Paula no es el único de condolencia que ha recibido, prueba de ello, el continúo goteo de comentarios que han posteado otros rostros conocidos y anónimos en las últimas horas. Marta Hazas le manda un beso enorme o Poty Castillo escribe «maravillosa foto» junto a un corazón roto, aunque esto tan solo es un ejemplo del sentir general en el universo 2.0.

Fue hace tan solo unos días cuando Miguel Torres y Paula Echevarría viajaron hasta Marbella para disfrutar de unos días en familia. Posaron sonrientes mientras disfrutaban del buen tiempo, por lo que nadie sospechaba sobre el duro momento que afrontaba. Ha sido él mismo quien ha comunicado su muerte, un trance en el que está siendo apoyado por su círculo más íntimo.