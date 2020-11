La abuela de Elena Tablada, Elena Moura, ha muerto a los 92 años a causa de coronavirus, una pérdida que ha dejado desolado a su entorno.

Un durísimo varapalo. Si bien hace unos meses Elena Tablada publicó en sus redes sociales lo feliz que estaba por reunirse con su abuela y que esta conociera a su segunda hija, ahora lamenta su pérdida. La matriarca del clan, Elena Moura, ha muerto a los 92 años a causa de coronavirus en el Hospital Universitario HM Sanchinarro, fallecimiento que ha dejado a su entorno devastado.

La última imagen de Elena y su abuela junto a sus 4 biznietos fue publicada en las redes sociales a finales del mes de junio, recuerdo que ella tildó entonces de «momento mágico«. No se imaginó que cinco meses después tendría que despedirse para siempre, tal y como ha adelantado ‘Diez Minutos’ y ha podido confirmar SEMANA. Ingresó por una neumonía, no obstante, ha dado positivo en COVID, según ha explicado Aurelio Manzano. El periodista, además, ha desvelado que la intención de su familia es incinerarla y que descanse junto a su marido en el panteón familiar.

Elena Tablada, muy unida a su abuela

Tal era su unión y complicidad que Elena Tablada quiso casarse en la misma iglesia, llamada San Juan de Letrán, en La Habana, en la que contrajeron matrimonio sus abuelos, Jorge Tablada y Elena, en Cuba, guiño con el que les quiso rendir homenaje. Para ella fue muy especial, tanto que no dudó en confesarse acerca de lo que había sentido al volver al lugar en el que se había dado el ‘sí, quiero’ con el hombre de su vida. «Jorge quiso que nos casáramos cuando todavía no había terminado la carrera de Medicina. Mi papá le dijo que esperara a ser licenciado, pero él no quiso y nos casamos. El choque emocional al entrar allí, no lo puedo describir. Y como la iglesia estaba llena de flores y decorada preciosa, no había ninguna diferencia con mi boda. Yo solo le pedí a Dios que Elena y Javier fueran tan felices como lo hemos sido sus abuelos», dijo entonces.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hell 🐾Elena Tablada (@hellentablada)

Sus últimas palabras hacia ella

Aunque quizás Elena Tablada espere algún tiempo para rendir homenaje a su abuela Elena, es inevitable centrar nuestra atención en las últimas palabras que les dedicó en sus redes. «Momentos mágicos de un legado tan especial que nos dio raíces para no olvidar de donde venimos y alas para volar a donde queramos. Yo tuve la suerte de poder disfrutar de dos bisabuelas hasta los 13 y 18 años y gran valor a la vida y respeto a los mayores me lo regalaron ellas. Hoy puedo llenarme de felicidad al ver a mis dos princesas y sobrinos disfrutar de la suya. La mami con sus 4 biznietos por fin juntos. Ojalá podemos repetir esta foto muchas veces mas», escribió antes de verano.

Hace tan solo unas horas Elena ha compartido una imagen en sus redes sociales del día de su boda, cita en la que estuvo presente su abuela y en la que toda su familia permaneció muy unida. No obstante, todavía no ha hecho mención en sus redes sociales acerca de este triste momento que ahora vive su familia.