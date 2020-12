Blas Cantó ha publicado en sus redes sociales que su abuela ha fallecido por coronavirus, una lucha que no ha podido superar.

En el mes de mayo y en pleno confinamiento Blas Cantó anunció a través de sus redes sociales el varapalo que acababa de sufrir. El artista a sus 29 años reveló en su perfil que había muerto su padre con tan solo 49 años. En un mensaje de Instagram el joven desveló el terrible momento que estaba viviendo: «Eras bueno, y todos lo sabíamos. Pero a veces tú no eras tú. Vuela alto, porque te vamos a recordar en tu mejor versión, la que a todos enamoró cuando llegaste a sus vidas. Es lo justo. Yo también te quiero, papá». Sus palabras enternecieron a todos sus followers, quienes trataron de brindarle todo su apoyo. Ahora Blas Cantó ha vuelto ha sufrir un nuevo golpe: la muerte de su abuela, la que él consideraba su madre. «Maldito Covid, malditos los que lo niegan y maldita la muerte. No tenía que ser ahora. Qué injusto, Dios mío. Estoy roto de dolor, pero necesito compartir que acabo de perder a la persona más importante de mi vida, nunca le gustó que la llamara abuela, por eso, hoy, sigue siendo mi madre», comienza diciendo el artista junto a dos imágenes en las que muestran quién era su abuela, un ser lleno de luz que él siempre añorará.

Sus últimos días no han sido fáciles, Blas Cantó ha tenido que despedirse de su abuela para siempre y en este momento le toca hacerse a la idea de que a su lado ya no estará ella. «La que nos ha enseñado todo, la que me ha criado, la que ha cuidado de mi de pequeño y de grande. De mis primos, de mi madre, de mis tías, de mi chache, de mi abuelo (…) Jamás nos imaginamos la vida sin ti, me duele el corazón. Tu hermano Jesús, que te lo quitaron con 30 años, al que tú tanto querías, te recogerá en sus brazos y te llevará a un lugar hermoso. No tengo dudas», continua.

A pesar de que también ha agradecido a todos aquellos sanitarios que han intentado hasta el final que su abuela saliera de este bache, también se ha dirigido a quien le negó ayuda en un principio. «Gracias a las enfermeras y enfermeros, médicos que nos dijeron que lo intentarían. Al que nos negó el respirador el primer día, engañándonos y diciéndonos que en ese hospital no tenían, le deseo que su familia no se contagie de esta mierda. Pero a todos los demás que no vieron un número, sino una vida: GRACIAS, mis ángeles», dice Blas.

La enfermedad de su abuela es la de una pandemia que se ha llevado a muchísimas vidas, por lo que el cantante ha querido hablar directamente con toda la población pidiéndoles solidaridad con la tercera edad. «Nuestros mayores nos necesitan hoy más que nunca. No los abandonemos. Muchos salen, muchos se recuperan. No dejemos de protegerlos y de intentarlo. No los releguemos a un número. Ellos nos lo han dado todo, deberíamos ser más agradecidos. Mamá, te voy a escribir las canciones más hermosas. Te puedes ir al otro lado, pero siento decirte que una parte de ti se va a quedar aquí para siempre, dentro de mí. Te quiero. Madre de mi alma, madre de mi vida. Madre de mi corazón», finaliza Blas en su escrito.

Han sido muchos los rostros conocidos que han querido enviarle todo su cariño en un momento tan complicado. Desde Paula Echevarría que le dice «Te envío todo mi amor» a Chenoa que le escribe «ay corazón, lo siento mucho. Fuerza», siendo esto tan solo un ejemplo del continúo goteo que ha recibido en sus redes sociales.

Fue hace tan solo unos días cuando Blas posteó una imagen en la que añadió unas letras que resumían el momento esperanzador que estaba viviendo. «Seguimos luchando, hay esperanza. Te quiero mucho», dijo cinco días antes de que se abuela falleciera. Toda la fuerza del mundo para Blas Cantó, que, según ha anunciado, ya tiene previsto dedicar la letra de muchas canciones a este ser querido que siempre había permanecido a su lado pasara lo que pasara.