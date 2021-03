Rocío Carrasco rompe su silencio en la serie documental que ve la luz este domingo y ya se han descubierto tres claves que lo resumen

‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Aunque hasta hace tan solo unos días nadie sabía de qué se trataba este proyecto, en la crónica social no se habla de otra cosa. Los espectadores podrán ser testigo de la versión de Rocío Carrasco a partir de este domingo, una historia que ella contará en primera persona tras 25 años de silencio. Son varias las claves que responden al motivo por el que ahora la hija de Rocío Jurado se ha decidido a hablar y la primera de estas incógnitas ya ha sido resuelta. Pasadas las 5 y 10 de la tarde, Jorge Javier Vázquez ha abierto en directo una caja, cuyo contenido eran tres frases que han marcado tres hitos en su vida. «Esta historia comienza el día en el que Rocío Carrasco no murió», dice la primera diapositiva. Es cuando menos llamativo y es que muchos han pensado de manera inmediata en el accidente de tráfico que Rocíito sufrió en el año 2000, no obstante, hay quien no tiene del todo claro a qué se refiere. De momento, habrá que esperar para que a lo largo de la tarde de este jueves se sigan desvelando más claves para entender al completo la historia de Rocío.

La segunda clave ha llegado a las seis de la tarde, una confesión que ha dejado perplejos a los colaboradores en el plató. «Hubo un día no muy lejano en el que Rocío Carrasco intenta quitarse la vida. No pudo soportar un día más la presión mediática y el maltrato de su exmarido y tras años de pensamientos persistentes de querer matarse decide hacerlo», dice otras de las reflexiones. Un asunto tan delicado que a los compañeros de Antonio David les ha costado valorar, dadas las circunstancias.

Cabe señalar que ya se han comenzado a desgranar parte del documental. Aunque hay muchos detalles que serán secretos hasta que el primer episodio vea la luz, sí que se leyeron este miércoles las primeras frases que Rocío Carrasco entona en el capítulo que sacudirá el mundo del corazón. «Para renacer hay que morir, como el Ave Fénix. Quemar las alas empapadas en la inmundicia y dejar que nuevas alas crezcan. Alas de oro, de luz y rocío», dijo Rocío Carrasco, unas palabras que cobran mucho sentido si recordamos que este verano ella misma mostró ante la audiencia el enorme tatuaje que llevaba en su espalda: un ave fénix. A pesar de que no todo el mundo comprendió las razones de su enorme dibujo, lo cierto es que con estas entregas podremos conocer mucho más de ella.

Nadie se esperaba el vuelco de esta historia. Antonio David Flores y su hija Rocío declararon estar en shock, tanto es así que el colaborador de ‘Sálvame’ reconoció estar inquieto. Una actitud distinta a la de Rocío Flores, quien dijo no estar preocupada por lo que pudiera contar su madre tras 10 años sin hablarse. «Me he quedado un poco en shock. Ni se me hubiese pasado por la cabeza. Cada uno es libre de opinar lo que quiera (…) Cada uno que haga lo que quiera», dijo Rocío Flores sin ser consciente del tsunami que está por llegar a su vida. Aunque no quería entrar a valorarlo, sí que ha insistido en que no sabe si lo verá: «No sé, no tengo ni idea. No me esperaba esto para nada». Durante tres minutos la joven vio cómo su madre, Rocío Carrasco, se enfrentó a acusaciones y opiniones muy duras sobre ella, imágenes en las que se rompe y comienza a llorar. Sobre ello ha sido preguntada Rocío Flores, quien desde el primer momento ha pedido a ‘Sálvame’ que se emita su conversación al completo para que ninguna de sus palabras se saque de contexto. Mientras el reportero le preguntó si le preocupaba lo que contara su madre, ella ha dicho que no, una respuesta muy rotunda con la que deja clara su posición.