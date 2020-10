Marta Chávarri, ex del marqués de Cubas, no ha acudido al último adiós de Fernando Falcó después de que falleciera a los 81 años. Ahora se han conocido los motivos de su ausencia.

La noticia de la muerte de Fernando Falcó cayó como un jarro de agua fría en su familia. Era la tercera muerte de un integrante del clan en tan solo unos meses y, aunque es cierto que el marqués de Cubas llevaba varios días ingresado, igualmente su pérdida ha sido un varapalo para los suyos. Ha muerto a los 81 años y han sido muchos los amigos y familiares que se acercaron al tanatorio para darle su último adiós, entre ellas, una de las mujeres de su vida. Esther Koplowitz no quiso dejarle solo, acudió con mascarilla y gafas de sol, sin embargo, a quien no se pudo ver fue a la madre de su hijo, Marta Chávarri. A pesar de que sus hermanas sí asistieron con el fin de apoyar a su sobrino, Álvaro Falcó, su primera esposa prefirió no ir. ¿El motivo? Su salud.

La que fuera una de las mujeres más famosas de la década de los 90, Marta Chávarri, ocupó el corazón de Fernando Falcó durante siete años hasta que se separó en 1989. Después de que saliera a la luz su relación extramarital con Alberto Cortina, ambos tomaron la decisión de mutuo acuerdo, siendo el abogado el que se quedó con la custodia de su hijo. Ahora y muchas décadas después ha sido la salud la que le ha mantenido alejada del Tanatorio de Tres Cantos, según ‘Vanitatis’.

Desde hace muchos años Marta Chávarri lleva una vida sosegada y poco se sabe de ella. Fue hace seis años cuando sufrió un accidente doméstico, por el que tuvo que ser operada de la mandíbula y del ojo, pues tuvo un resbalón en el baño que le obligó a estar en una lenta rehabilitación. En la actualidad está recuperada y, aunque han sido muy pocas las veces en las que ha sido vista, se sabe que la aristócrata se refugia en su familia y en la pintura.

Quien sí acudió a la despedida de Fernando Falcó fueron las hermanas de Marta Chávarri, Isabel y María, siendo esta última a la que guarda un grandísimo parecido. Tanto es así que incluso hubo quien llegó a dudar acerca de su presencia, no obstante, la madre del futuro marqués de Cubas no quiso ir a darle su último adiós. Su relación no terminó bien después de que se hicieran públicas unas imágenes en las que aparecía Chávarri junto a Alberto Cortina saliendo de un hotel, quien a su vez estaba casado con Alicia Koplowitz. Desde ese momento cambió la vida para todos ellos y todo sucedió tras una comida que organizó Carlos Falcó en su casa, cita en la que coincidieron Alberto y Marta Chávarri e instante en el que comenzó un romance inesperado que tiempo después dio mucho que hablar.