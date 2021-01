Olga Moreno ha sido demandada por Rocío Carrasco por revelación de secretos, no obstante, no es la primera que la pone contra las cuerdas.

Para Olga Moreno no es la primera vez que ella y Rocío Carrasco se tienen que ver las caras por un asunto judicial. Su punto en común es Antonio David Flores, quien ha pasado por la vida de ambas en fechas completamente dispares a nivel sentimental. Sin embargo, jamás se han entendido y así lo demuestra que la hija de Rocío Jurado la haya demandado en varias ocasiones. La última se descubrió este miércoles: Rocío Carrasco la quiere sentar ante un juez por revelación de secretos. Mientras su marido se encontraba en ‘GH VIP‘ recibió una carta a su nombre y al abrirla descubrió que la Delegación de Hacienda le pedía al colaborador que no pagara ninguna cantidad a su exmujer, ya que esta supuestamente había contraído una deuda de un millón de euros por impago del Impuesto de Sucesiones tras la muerte de su madre. Meses después de ponerlo en conocimiento de sus abogados, ahora es Olga Moreno la que está contra las cuerdas. Se muestra tranquila, tal y como ha confirmado a SEMANA, no obstante, no son los únicos frentes que ha tenido y tiene con Rocío Carrasco, sino que hay más demandas que las enfrentan.

Tras conceder dos entrevistas a dos revistas diferentes del kiosco en los años 2016 y 2018, Rocío Carrasco presentó dos demandas que fueron admitidas a trámite en el Juzgado de Instrucción número 3 de Alcobendas. En ellas, Rocío pedía a Olga 90.000 euros de indemnización a la malagueña por «un delito de intromisión ilegítima en el honor y otro en la intimidad familiar y personal de la demandante». Ella, por su parte, consideraba que las declaraciones de Olga manchaban su imagen como madre, por lo que no lo dudó y la demandó. Muchos meses después, concretamente en febrero de 2020, Olga salió victoriosa de una de ellas, la demanda fue desestimada y Rocío Carrasco tuvo que pagar las costas del juicio. «Las palabras de Olga no se pueden considerar injuriosas o vejatorias o que atenten contra la intimidad, el honor o la imagen de la demandante», se podía leer en la sentencia. Aunque la actual esposa de Antonio David no quiso hacer sangre entonces, sí que manifestó su alegría tras vencerla. «Siempre que son buenas noticias hay que estar contenta», espetó.

La tercera de ellas llegó en el año 2019 cuando Olga Moreno volvió a conceder una entrevista en la que hacía mención a Rocío Carrasco, así como lo que sus hijos, Rocío Flores y David, la añoraban. Y es que cada vez que la mujer de Antonio David ha roto su silencio, Rocío Carrasco ha movido ficha en algún sentido. Meses después de esto Olga se sentó en ‘Sábado Deluxe’, donde habló largo y tendido sobre varios aspectos de su vida y, de nuevo, se anunciaron medidas legales, de las cuales, por cierto, no se volvió a saber nada. Por ello, ahora se afirma que la cuarta demanda se ha conocido esta semana. Además de interponer acciones legales contra Olga, Rocío Carrasco ha denunciado a Belén Esteban después de que la colaboradora diera detalles en directo de su economía. Una historia que podría venir de lejos y que hay quien tilda de venganza, pues muchas han sido las veces en las que Belén ha dado la cara por Rocío Flores, hecho que podría no haber sentado del todo bien a Carrasco.