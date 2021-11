Marta Riesco, la reportera de ‘El programa de AR‘ a la que se ha relacionado con Antonio David Flores, se siente identificada con Chábeli Navarro, la nueva amiga de Bertín Osborne. Ambas jóvenes, con distintas trayectorias en el mundo de la televisión, tienen en común haber sido relacionadas recientemente con un personaje conocido. Pero, ¿por qué la periodista cree tener algo en común con la nueva ilusión del presentador? Y eso que que las une, ¿qué es exactamente? Os lo explicamos…

La ‘conexión’ entre ambas mujeres surge a raíz de un post que ha hecho público Amor Romeira en su cuenta de Instagram. El contenido de su publicación ha hecho que la compañera de Ana Rosa Quintana haya encontrado similitudes con su experiencia. Y ella misma se ha encargado de contarlo.

Este jueves, Amor Romeira ha escrito en las redes un mensaje en el que defiende a Chábeli Navarro. «Hoy ha salido publicado en @semana_revista que Bertín Osborne tenía una nueva ilusión. Una joven sevillana llamada Chábeli Navarro», arranca diciendo. «Pues la prensa hoy (@salvameoficial ha ido a por ella sin miramientos y sin conocer su historia. La han juzgado y lapidado al grito de BUSCA FAMA, INTERESADA, MONTAJISTA, MENTIROSA…. Y le han sacado todo su pasado amoroso. Como si eso la denigrara y le restera valor como mujer. Porque una mujer que ha estado con muchos HOMBRES carece de credibilidad».

«Sólo conocen datos que el mismo Bertín ha contado. Él ha dicho a Lidia Lozano como se conocieron, como se dan esas fotos que salen en @semana_revista y lo que él dice no se cuestiona, es hombre. Su palabra va a misa», prosigue su escrito. «La otra es de «MyHyV» y además también ha ido a «First Dates», y tiene un pasado televisivo amoroso con muchos famosos, por lo tanto es una trepa, una montajista y aunque no sepamos su versión, su historia, nos da igual… Como ha hecho televisión, y como ha estado con unos y con otros ES UNA TREPA, UNA LARGARTA, UNA INTERESADA QUE SÓLO QUIERE TELEVISIÓN», añade.

«Chábeli Navarro es víctima del machismo del patriarcado»

Por el trato que ha recibido su amiga en la pequeña pantalla, cree que «Chábeli Navarro es víctima del MACHISMO del patriarcado. Chábeli no ha hablado, no ha contado NADA… Pero es la mala, es la trepa, una lagarta». En este sentido, pide que Carlota Corredera «ponga un poco de cordura en éste tema, ya que en su programa tienen una sesión que se llama con M de Mujer. Donde condenan el machismo». Por último, concluye enviando un mensaje de ánimo a la joven: «Tranquila hermana NO ESTÁS SOLA! y yo sé lo que has vivido y lo que estás viviendo. Y hoy ha sido un día duro… pero pa’ lante con todo. CON TODO! 💜💪🏽».

Las palabras de Amor Romeira han despertado el ‘like’ de Marta Riesco, quien no ha dudado en dejar constancia de su opinión sobre este tema. «¡Hola! Yo llevo así 3 semanas», ha respondido al post de la canaria. Con sus palabras deja caer que ella, al igual que Chábeli, también se siente víctima del mismo tipo de trato. Cabe recordar que el pasado 25 de octubre, la reportera emitió un comunicado en el que pedía que se dejase de hablar en los medios de su relación con Antonio David Flores. Una amistad que algunos compañeros de cadena, como Jorge Javier Vázquez, han interpretado como el motivo de su ruptura con Olga Moreno.

«No soy un personaje público y no quiero entrar en temas personales. Durante estos días he sufrido un acoso, directamente se me está señalando en diferentes medios de comunicación. El sueño de mi vida era trabajar en ‘El programa de Ana Rosa y lo conseguí. Tengo el apoyo y el cariño de todos mis compañeros. Os pido poder ejercer mi profesión sin presiones», decía entonces Riesco. Ahora, la historia de Chábeli Navarro, la mujer que mantiene un vínculo especial con Bertín Osborne, y de la que SEMANA cuenta todos los detalles en su edición en papel, resulta muy cercana para Riesco.