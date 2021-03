La joven ha tenido que ir a urgencias después de varios días con molestias en un oído. Eso sí, desconoce el motivo de la inflamación que tiene porque normalmente es su madre, Raquel Bollo, la que hace ese tipo de preguntas.

Alma Cortés Bollo ya está inmersa en una nueva rutina. Tras el fin de sus exámenes, la joven ha retomado las clases presenciales en su facultad, donde estudia Derecho. El día a día en la universidad lo compagina con su faceta como madre, un tetris que consigue llevar adelante con la ayuda de su madre, Raquel Bollo, que se queda con la pequeña cuando su hija tiene obligaciones.

Este pasado martes Alma Cortés Bollo tenía que volver a contar con la ayuda de su madre para ir al hospital. Desde primera hora de la mañana, la joven desvelaba que estaba teniendo molestias en el oído, algo que achacaba a los aparatos de los dientes, que se puso hace apenas unos días. Sin embargo, el dolor continuó durante todo el día, lo que le llevó a acudir a urgencias para ver qué ocurría.

Alma Cortés Bollo compartía una imagen desde urgencias

«Sabía que terminaba el día aquí. Ya os contaré qué le pasa a mi oído», escribía durante la tarde de este martes desde urgencias. Alma Cortés ha tenido que ir al hospital solo, algo que no está acostumbrada a hacer. Normalmente acude en compañía de su madre, que es la que se entera del diagnóstico.

«Ya estoy en casa. Ha ido bastante rápido urgencias, pensaba que iría más lento. Bueno, lo único que me han dicho que tengo el oído bastante inflamado. No me preguntéis el por qué de la inflamación, porque no lo he preguntado. Necesitaba a mi madre, no estoy acostumbrada a ir al médico sin ella. Y no he hecho preguntas. Mamá, te necesitaba. Nada, que lo tenía inflamado. Me han mandado unas gotitas, que ahora me las voy a echar. Solucionado todo», desvelaba desde su casa tras visitar urgencias.

La hija de Raquel Bollo explica qué le ha pasado en el oído

Vídeo: Instagram.

No le ha podido acompañar en esta ocasión su madre, que ha tenido que quedarse seguramente con su nieta Jimena. Alma asegura que no está acostumbrada a ir al médico, por lo que tiene mucha experiencia al respecto. Eso le ha llevado a no hacer ciertas preguntas, que las hubiera hecho la excolaboradora de ‘Sálvame’ si hubiera ido junto a la joven.

En un principio, Alma Cortés creía que el problema del oído era consecuencia de haberse puesto aparatos. La hija de Raquel Bollo ha dado el paso de ponerse aparatos en los dientes para presumir de sonrisa perfecta. Sin embargo, no ha optado por los convencionales, sino que ha preferido decantarse por la ortodoncia invisible.

Como otras muchas ‘influencers’, Alma Cortés se ha atrevido con este tipo de ortodoncia, ya que es mucho más discreta que otras que conocemos. Para su trabajo es la mejor opción, ya que si tiene que hacer algún tipo de sesión de fotos o incluso para hablar frente a sus seguidores en las redes sociales, casi no se aprecia que la lleva puesta.