No cabe duda de que los últimos 10 días han sido muy complicados para la familia, que ha tenido que lidiar no solo con el duelo de la muerte de Bernardo Pantoja, también con las críticas. «¿Podéis dejar descansar a mi padre?», lamentaba. Asimismo, respondía a Junco, viuda de su padre: «Yo entiendo que ha querido a mi padre y lo ha cuidado, pero hay que contar toda la verdad… Esa señora ha estado, que no diga que no ha estado».