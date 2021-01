Según María Patiño y Gema López, la causa de su riña es un asunto que tiene que ver con una línea de joyas. El presentador adelantaba hace 24 horas que creía saber el porqué de su enfrentamiento. «Ya sé lo que es porque acabo de hilar y tiene que ver. ¡Es que soy listo como el demonio! Creo que tiene que ver con un proyecto profesional de Belén», decía. Y al escucharlo, la de Paracuellos del Jarama dejaba claro que no hablará de estas cuestiones delante de las cámaras. «Estamos en algo que a mí no me ha sentado bien y que creo que debo de hablar con ella cuando yo crea conveniente. En todas las amistades hay altibajos, pero yo la quiero a ella y creo que ella me quiere a mí y creo que las cosas se solucionarán. No voy a hablar en la tele de lo que me pase con Anabel Pantoja, con mi amiga. Es una cosa de ella y mía. Todo el mundo cuando tienes una amistad pasan cosas y ya diré lo que me pasa. No quiero que esto se lleve a un extremo… porque es una cosa mía y suya», manifestaba.

Pero una de las especialidades de ‘Sálvame’ es estar erre que erre con un tema cuando éste despierta polémica, así que el asunto ha provocado una fuente tensión en el plató del espacio. Anabel Pantoja, quien ya había admitido que había «metido la pata», ha acusado a sus compañeros de querer echar “gasolina” en el conflicto, así que, indignada, se ha marchado del plató. “Estáis muy equivocados y vais a seguir malmetiendo”, se quejaba. “Quiero recuperar mi amistad con ella”.

Belén Esteban: «Estoy molesta, sí, pero hablando se entiende la gente»

Ante el panorama que había formado, Belén Esteban ha decidido intervenir en directo en ‘Sálvame’ para zanjar las cosas: “Tampoco es el fin del mundo. Que esto ya se está yendo a su madre”. Desde su casa, donde sigue de baja tras caerse por las escaleras, ha señalado que, en efecto, está enfadada con Anabel por un motivo que no quiere desvelar. «Con este tema no he hablado ni con Kiko Hernández ni con María. Este tema no lo he hablado ni contigo, que tampoco es el fin del mundo. Estoy molesta, sí, pero hablando se entiende la gente. Ahora mismo no quiero hablar y ya está, no pasa nada», decía.