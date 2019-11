8 Siempre se ha mostrado muy duro con Rocío Flores

La ‘princesa del pueblo’, que no podía hablar por los ataques de Kiko, ha querido poner los puntos sobre las íes y ha dicho contundente: «Mira Kiko, te voy a decir por qué defiendo yo a Rocío Flores. No digas palabras que yo no he dicho. Me parece muy triste que dos niños se tengan que ir con un padre. Que una persona se case (refiriéndose a Rocío Carrasco) y que no llame ni a sus hijos, y que les haga feos. ¿Y sabes por qué también? Porque me recuerda a mi hija», ha dicho rotunda.