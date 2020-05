No puede ser, por lo menos por el momento. Anita Matamoros ha tenido que posponer su operación de pecho, a la que se iba a someter este próximo martes 19 de mayo, tal y como ella misma anunció en sus redes sociales. Y es que la hija de Kiko Matamoros y Makoke ha tenido un pequeño contratiempo que le ha impedido llevarla a cabo.

Anita Matamoros se ha tenido que hacer estos días varias pruebas médicas con el fin de comprobar que todo estaba correcto para poder operarse. Sin embargo, hay un dato en su analítica que le hace imposible operarse (por el momento). «Bueno chicos, no os he contado. Ayer me enteré de una cosa, y es que se ha aplazado la operación. El motivo es que los análisis de sangre hace falta más hierro«, comparte triste con sus seguidores.

La joven ha querido recalcar en que seguirá adelante, aunque tendrá que esperar unos días más: «El procedimiento que se recomienda en estos casos es esperar dos semanas y repetir los análisis, y ya operar. No estoy triste, pero me jode, porque al final tienes algo planeado, algo tan importante como es meterte en un quirófano. Te has mentalizado y ahora de repente es que no. No pasa nada, tengo que tomar hierro y ya está», decía aliviada a la espera de saber cuándo se podrá a operar.

Ahora Anita Matamoros está tomando la medicación adecuada para regular sus niveles de hierro. Tendrá que estar así unos días y dos semanas después, volverse a hacer un análisis para ver si el dato ha mejorado. Mientras no sea así, no se podrá meter en el quirófano para someterse a esta operación estética.

Hace unos días, la joven compartía la decisión de volver a pasar por el quirófano para operarse de nuevo el pecho. A través de un vídeo publicado el lunes pasado, Anita se ha mostrado sin filtros en sus redes sociales, donde comentaba que para ello ha confiado en alguien al que conoce a la perfección.

El cirujano será quien operó a su madre hace tan solo unos meses, que se sometió también a la misma intervención y quedó encantada con el resultado. «SEGUNDA OPERACIÓN DE PECHO. Os explico el por qué decido volver a pasar por quirófano y que quiero conseguir. Lo haré en la clínica @cliniem con el doctor @drgonzaleznicolas 💛 os iré detallando más…», escribía en este post.

Hay que recordar que Anita Matamoros ya se operó del pecho en 2018. La joven con tan solo 18 años se sometió a una reducción de pecho y compartió con sus seguidores todos los detalles de esta operación estética que tanto tiempo llevaba ansiando. Decidió dar el paso por salud y por estética, sin embargo, dos años después no está del todo satisfecha.

Ella misma desvelaba hace unos días por qué había tomado la decisión de volver al quirófano con sus más de 535.000 seguidores.